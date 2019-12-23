105. yılında, Sarıkamış'ta ne oldu?

1914'te Sarıkamış'ta ne oldu? İsmi Çanakkale'de ve Kut savaşlarında hatırlanmayan Enver Paşa'nın ismi neden sık sık Sarıkamış'ta geçiyor. Burak Enver, 105 yıl önce Sarıkamış'ta olanları yazdı.

İşte https://twitter.com/burak__enver/ adresinden paylaşımlarda bulunan Burak Enver'in açıklamaları:

Sarıkamış'ı konuşmak, anlamak, 105 senenin sonunda artık propagandadan arınmış, günümüzdeki bazı şahısların çıkar, gelir kapısı belledikleri Sarıkamış muharebesi ile ilgili gerçekleri araştırmak öğrenmek ve insanların şahsi çıkarlarına alet olmamak bizlerin görevidir.

Bu süreçte tarihsel devamlılık, genel bakış açısı, kişisel düşüncelerden arınmak çok önemlidir. Unutmayın hiçbir şeyin tek ve kolay bir cevabı yok.

- 1-Savaşa neden girdik? 2-Rusların durumu? 3-Savaş öncesi anlaşma çabaları? 4-Neden Ruslar? 5- Almanlar 6-Son denemeler 7-Rusların güç kazanması nasıl engellenir? 8-Neden baharda değil? 9-Sarıkamış öncesi Köprüköy Savaşları 10- Harekat Planı 11-90.000 kişi

- 12-Nereden çıktı bu rakamlar?13-Hasan İzzet Paşa ile aralarında geçenler 14-Askerler yalın ayak mıydı? 15-Erzak durumu? 16-Hava durumu? 17-2 Metrelik kar? 18- Video görüntüleri 19-Şahıslar 20- Kimi okumalı, hangi kitaplar 21-Yerine şu olsaydı? 22-Sorumluluk 23-Amaç 24- Son olarak

- 1) NEDEN SAVAŞA GİRDİK?

1-Paramız, daha önemlisi üretimimiz yok. Senelerdir borç alıp bunu yatırıma harcayamıyoruz. Önce 93 Harbi sonrası döküntü silahlar aldık. Sonrasında ise borcu borçla kapatmak ve faiz ödemek için. İlk borç %6 faiz ile 5.000.000 Sterlin 1854 senesinde alındı.

- Madenlerimiz,, tarlalarımızı teminat olarak verdik. Sonunda iş öyle bir çıkmaza girdi ki Düyun-ı Umumiye kuruldu. Özel bir şirket olup maliyeden çok çalışanı vardı. İşin kısası "battık" ve bütün dünya bunun farkındaydı. Aynı durumda olan birileri daha vardı. Emperyal Rusya

- 2) RUSLARIN DURUMU

2) O dönem ki asıl düşmanımız Rus Emperyalizmi idi. (Bu kısmı çok gözden kaçırıyoruz ne yazık ki.) Neden? Bizimle neredeyse aynı durumdalar da ondan. Girişimleri bir parça üretimleri olsa da ticaret yolları kapalı. Sağda Japonlar, Solda Almanlar, Altta ise bizler varız.

- Önce sağdan Japonları denediler. 1905 yılında Rus-Japon savaşında Japonlar neredeyse "dalga geçerek" Rus donanmasını yok etti. Kalan tek mantıklı seçenekleri Balkan savaşlarında darmadağın olmuş Osmanlı'nın elinde olan İstanbul'u almak veyahut İskenderun'a inmek.

- İngilizler Ruslar ile savaşa girmeleri karşılığında İstanbul'un Rusların olması üzerine Reval görüşmelerinde anlaştı. (Sovyet Rusları açıkladı) İstanbul'un ismi dahi belli idi. Çargrad . Alman tehdidi yok edildikten sonra Osmanlı paylaşılacaktı.

- 3) SAVAŞ ÖNCESİ ANLAŞMA ÇABALARIMIZ

3) Hepinizin bildiği üzere Rus-İngiliz-Fransız tarafları ile savaş öncesi anlaşma yoluna gitmeye çalıştık. En önemli isteğimiz ise toprak bütünlüğümüzün tanınması. Bu şekilde savaşa girmemeyi taahhüt ediyoruz. İngilizler ve Ruslar geçiştiriyor.

- Fransızlar ise "bunlara (bizden bahsederek) "verilecek sözün değeri yok" diyorlar. Sonunda bizi kafasız yerine koyup antat olarak kabul ederiz diyorlar. Burada dikkat edilmesi gereken konu şu savaş bitip antat dağılınca bu anlaşma ülkeleri bağlamaz.

- Yani istediklerini yapmış olursunuz. Farkındaysanız kimse bizi istemiyor ama savaşa girmemizi özellikle istemiyorlar.

- 4) NEDEN RUSLAR

4)Balkan savaşlarında başta "Büyük kabine" vardır. İttihad Terakki yoktur. Eski tarz askeri stratejiler savaş alanında uygulanmaya çalışılmış bu sebepten herkesin kolayca kazanacağımızı zannettiği bir savaştan yenik ayrılmıştık.

- Teknolojinin yeni savaş alanındaki üstünlüğü burada yüzümüze vuruldu. Öyle ki İngiliz bu savaş ertesi İngilizler bize "siz bizim Ortadoğu da ki çıkarlarımızı korumaya yeterli bir devlet değilsiniz biz kendi işimizi kendimiz yapacağız" diyerek Mısır'a el koydular.

- Almanlara karşı kara gücü olarak Osmanlı'nın yerine Rusların seçilmesi en önemli nedeni bu Balkan Savaşlarında ki durumumuzdur.

- 5) ALMANLAR

5) Almanlar da başta bizi red ediyorlar. Bunlar bize ayak bağı olur diyorlar. Ta ki batı cephesi kilitlenene kadar. Anlaşma yapmak için bu sefer onlar bizim kapımızda yatıyor. Sultan Reşad'dan anlaşma yapmaktan izin alındıktan sonra anlaşma yapılıyor.

- "Gemi olayları ve savaşa girme emrini burada yazmıyorum bir bu kadar daha uzar yazı"

- Önemli olan şu biz hiçbir zaman sadece Alman için bir şey yapmadık. Ülkedeki Almanlar, Abdulhamid Han döneminde gelmişlerdi ve Alman Genelkurmayına bağlı idiler.

- Enver Paşa bunları "ya bana bağlayın, ya da geri alın" demesi üzerine hepsi Harbiye Nezaretine bağlandılar. Burada kiAlmanların hepsi Enver Paşa'nın emri altında idi hatta yakında arşiv belgeleri ile "Almanların emirlerini benden teyit almadan uygulamayın"sözlerini kanıtlayacağız

- Enver Paşa Almanya'da Ataşe iken yazmış "Bunlar sadece kendilerini düşünüyor." Şeklinde mektupları verdik hepsi yayınlandı. Ona inanmayan İsmet İnönü'den istediği Alman komutana kadar okuyabilir, sonuç aynı olacak

- 6) SON DENEMELER

6) Almanların gemileri boğazdan zorlaması ise Almanların bizi savaşa daha hızlı sokmak için bir manevrası. Bu gemiler 3.5 ay boyunca Marmara'da beklediler. Rusya'yı bombalama yazısı başka zaman olacak. Bu esnada daha savaşa girmemiş olmamıza rağmen İngilizler Çanakkale'yi ablukaya almış hatta bombalamıştır. Bu açık bir savaş sebebidir. Seferberlik başlayıp Alman desteği geldikten dahi sonra bile Enver Paşa birkaç defa "siz kendi başınıza sınırlarımızı güvenceye alın Almanları eve göndereyim." teklifini yapmıştır, kabul görmemiştir.

- Bu esnada işi çok uzattığımızı düşünen Almanlar, Ruslar ile ittifak arayışına girmişlerdir. Bu yazdıklarımın hepsini yazacağım makalede belge numaralarına kadar paylaşacağım.

- 7) RUSLARIN GÜÇ KAZANMASI NASIL ENGELLENİR*

7-Ticaret yollarını engellememiz gerekiyor. İstanbul'u ve İskenderun'u çok iyi savunmalıyız. Gemi sayı vaziyetimiz aşağıdaki gibi, teknolojilerinden bahis dahi etmiyorum.

RESİM

- Karadeniz'de tek yapabileceğimiz (gemilerimiz olmadığına göre) gemilerin ikmal yollarını tahrip etmek ve demiryollarını tutmak. İşte "neden Sarıkamış?" bu yüzden.

- Harekattan önce Rusya'ya 20 süvari çıkartmamızın sebebi tren yollarını tahrip etmek ve Karadeniz'i dolayısı ile İstanbul'u savunmak ve Rus'u daha güçsüz hale getirmektir. O zaman özel kuvvet yani "komando" mantığı dünyada olmadığı için süvariler ne yazık ki başarılı olamadı.

- Siz bana 20 SAT komandosu ve yeterince plastik patlayıcı verin bakın neler yapıyorum ben o raylara. Bu sebepten müdahale edebileceğimiz tek yer Sarıkamış. İskenderun ise savunulamayacak kadar büyük bir alan oraya Rus'a yardım için gidecek İngiliz'in çıkartma planları ise

- İngiliz arşivlerinde mevcut. Orayı nasıl durduracağız? Kanal Harekatı ile. Çünkü Kanal'daki birlikleri ancak oraya kaydırabilirler.Ayrıca şu haritada bizim o zaman ki demiryolu ağımız ve İskenderun'a çıkartma yapıldığıanda Ortadoğu ile olan bağımızın ne olacağını size bırakıyorum

RESİM

- 8)NEDEN BAHARDA DEĞİL?

Baharı neden beklemedik? Çünkü Ruslar teçhizat yığımına başladılar da ondan arkadaşlar. Rus arşivleri çok karışık ve zordur fakat planlar oradan çıktı. Dediğim gibi bana biraz sabır ve vakit. Evet belki doğudan saldıran kara ordusunu tutabiliriz ama Eğer ki hemen saldırmazsak

- adamların donanmasını durduramayız. Bu kadar basit. Kimse deli değil. Plan düzgün müydü? Değil diyen askere rastlamadım. Zaten Enver Paşa oturup kendi başına yapmıyor bu planı? Hiçbir emir komuta zincirinde 1 kişi yaptım oldu diyemez arkadaşlar.

- Unutmayın ki o sisteme başkaldıran adamlar zaten bunlar. Harekatın olmazsa olmazları KARARLILIK, KESİNLİK ve en önemlisi SÜRAT.