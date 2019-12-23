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MEB e- sınav uygulama ve izleme kursu açıyor

İl milli eğitim müdürlüklerine bağlı e-Sınav salonları için oluşturulan bina komisyonlarında "Uygulama ve İzleme Sorumlusu" olarak görev alacak personelin e-Sınav uygulama sertifikasına sahip olması gerekmektedir.
 23 Aralık 2019 01:20
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MEB e- sınav uygulama ve izleme kursu açıyor

MEB tarafından düzenlenen e-Sınav uygulamaları 81 il merkezi ile 4 ilçe merkezinde yer alan 98 e-Sınav merkezindeki toplam 125 e-Sınav salonunda gerçekleştirilmeye devam edilmektedir. İl milli eğitim müdürlüklerine bağlı e-Sınav salonları için oluşturulan bina komisyonlarında "Uygulama ve İzleme Sorumlusu" olarak görev alacak personelin e-Sınav uygulama sertifikasına sahip olması gerekmektedir.

Bu kapsamda, e-Sınav uygulama sertifikasına sahip personel yetiştirmek amacıyla "e-Sınav Uygulama ve İzleme Sorumlusu Kursunun" mahalli olarak düzenlenecektir.

Aşağıdaki görüş yazısına göre; daha önce eğitim alarak e-Sınav uygulama sertifikasına sahip olan personele öncelik verilerek düzenlenecek olan e-Sınav Uygulama ve İzleme Sorumlusu Kursuna katılacak personel (daha önce eğitim alarak e-Sınav uygulama sertifikasına sahip olan personel haricinde başvuran diğer personel) için uygun görülen bir sıralama oluşturularak ve bu sıralama ile kursa katılımların sağlanacak.

Açıklamaları (e-Sınav Uygulama ve izleme Sorumlusu Kursu Hakkında Genel Sınav Uygulaması) bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Kurs Katılımcı Listesi Listeni (Ek-1) bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Sertifika Verilebilecek personel Sayısını Gösterir Kontenjan Tablosunu (Ek-2) bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Personel Bilgi Tablosunu (Ek-3) bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Kursa Başvurabilecek Personel Niteliklerini (Ek-4) bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Kurs Etkinlik Programını (Ek -5) bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ölçme Değerlendirme Merkezlerinin Görev Yetki Ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge

Ahmet KANDEMİR
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