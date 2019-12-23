Tunceli'de korkutan deprem
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|23 Aralık 2019 06:50
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Doğu'daki dört il için buzlanma ve sis uyarısı
23 Aralık 2019 09:38
|Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü evlendi
23 Aralık 2019 08:51
|Mali müşavirlik sınavlarının nerede ve ne zaman yapılacağı belli oldu
23 Aralık 2019 08:40
|Uzun süren gerginlik sonrası Uzungöl'de yıkımlar başladı
23 Aralık 2019 08:21
|İDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferler iptal edildi
23 Aralık 2019 07:55
|Anne ve babalar aslında suç işliyor
23 Aralık 2019 07:45
|'Hat' sanatında yeni üslup
23 Aralık 2019 06:41
|Meteorolojiden 'şiddetli yağış' uyarısı
23 Aralık 2019 06:31
|Çorum'daki yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor
23 Aralık 2019 00:42
|Meteorolojiden Adana için yarın sağanak uyarısı
22 Aralık 2019 22:33