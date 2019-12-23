Asgaride yatırımlar ve ülke gözetilmeli

Türkiye'de 2020 yılında uygulanacak olan asgari ücreti belirleyecek son toplantı için geri sayım başladı. İşçi sendikaları kendi aralarında anlaştı, 2 bin 578 liralık tutarın altında masaya dahi oturmayacaklarını beyan etti. İşveren tarafı adına açıklama yapan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim kurulu, yeni ücretin hem ülke hem çalışanlar açısından düşünülmesi gerektiğini ifade etti. Ülkedeki mevcut ekonomik tablonun, istihdam ve rekabet edebilirlik açısından vergisini düzenli ödeyen, çalışanın sigorta primini düzenli yatıran işletmelerin varlığını sürdürebilmesini gerekli kıldığını belirterek, yeni asgari ücretin dengeler gözetilerek belirlenmesini istedi. TİSK yönetim kurulu, geçtiğimiz 5 yılda 4 kez enflasyonun üzerinde artan asgari ücrete işverenler olarak katkı yaptıklarını, bu dönemde yüzde 74'lük TÜFE artışına karşın asgari ücrette yüzde 113 zam yapıldığını hatırlattı. TİSK yöneticileri "Geçen yılki yüzde 26'lık artışa işverenler olarak biz de katkı verdik. Ülkemizin ulaştığı ekonomik değerde, işçinin de işverenin de çok büyük payı var. Çalışanların hayat şartlarının da farkındayız. Gönül ister ki tüm ücretler yükselsin. Ancak, gerçekçi ve stratejik bakış açısı ile yeni yatırım çekmemiz için, yanı başımızdaki ülkelere yatırım kaptırmamak için, makul ve dengeli bir asgari ücretin tespit edilmesi elzem" değerlendirmesini yaptı.

İşverenin talepleri

¥ Asgari ücret, yatırım kararlarını etkileyen bir rakam. Bu gözetilmeli.

¥ Rakam, 1,5 milyonu genç olmak üzere 4,5 milyon işsize iş sağlayacak seviyede olmalı.

¥ Asgari ücretin, diğer tüm çalışanların da ücretini etkilediği unutulmamalı.

¥ Son 4 yıldır süren asgari ücret desteği için hükümete teşekkür ediyoruz.

¥ İşveren olarak yüzde 2 ile en yüksek katkı sağladığımız İşsizlik Sigortası Fonundan sağlanan bu destek, 150 liradan 200 lira çıkarılarak devam etmeli.

¥ Yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payı 2020 yılı için alınmamalı.

¥ Rekabet ettiğimiz birçok ülke ve OECD ortalamasından çok yüksek olan vergi yükünün gözden geçirilmesini bekliyoruz.