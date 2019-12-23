Sinan Aygün: Ben diyorum ki para istediler, o diyorki FETÖ'cü		 
Ev tekstilinde şıklık, %60'a varan indirim		 
Diyanet, yurtdışına 600 din görevlisi gönderecek		 
Yıldırım'dan KYK borcu sorusuna cevap... Koltuk elden gitti		 
Normu etkileyecek seçmeli derslerin belirlenmesi işlemleri başlıyor		 
Çekirgeyi hızlıca avlayan örümcek Video		 
Kim Milyoner Olmak İster'de İmirzalıoğlu'nun hareketi olay oldu Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Asgaride yatırımlar ve ülke gözetilmeli

İşverenler, yeni asgari ücretin 4,5 milyon işsize iş sağlamaya imkan verecek, sermayeyi diğer ülkelere kaptırmayacak şekilde belirlenmesi gerektiğini ifade ediyor
 23 Aralık 2019 07:35
Yazdır
Asgaride yatırımlar ve ülke gözetilmeli

Türkiye'de 2020 yılında uygulanacak olan asgari ücreti belirleyecek son toplantı için geri sayım başladı. İşçi sendikaları kendi aralarında anlaştı, 2 bin 578 liralık tutarın altında masaya dahi oturmayacaklarını beyan etti. İşveren tarafı adına açıklama yapan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim kurulu, yeni ücretin hem ülke hem çalışanlar açısından düşünülmesi gerektiğini ifade etti. Ülkedeki mevcut ekonomik tablonun, istihdam ve rekabet edebilirlik açısından vergisini düzenli ödeyen, çalışanın sigorta primini düzenli yatıran işletmelerin varlığını sürdürebilmesini gerekli kıldığını belirterek, yeni asgari ücretin dengeler gözetilerek belirlenmesini istedi. TİSK yönetim kurulu, geçtiğimiz 5 yılda 4 kez enflasyonun üzerinde artan asgari ücrete işverenler olarak katkı yaptıklarını, bu dönemde yüzde 74'lük TÜFE artışına karşın asgari ücrette yüzde 113 zam yapıldığını hatırlattı. TİSK yöneticileri "Geçen yılki yüzde 26'lık artışa işverenler olarak biz de katkı verdik. Ülkemizin ulaştığı ekonomik değerde, işçinin de işverenin de çok büyük payı var. Çalışanların hayat şartlarının da farkındayız. Gönül ister ki tüm ücretler yükselsin. Ancak, gerçekçi ve stratejik bakış açısı ile yeni yatırım çekmemiz için, yanı başımızdaki ülkelere yatırım kaptırmamak için, makul ve dengeli bir asgari ücretin tespit edilmesi elzem" değerlendirmesini yaptı.

İşverenin talepleri

¥ Asgari ücret, yatırım kararlarını etkileyen bir rakam. Bu gözetilmeli.

¥ Rakam, 1,5 milyonu genç olmak üzere 4,5 milyon işsize iş sağlayacak seviyede olmalı.

¥ Asgari ücretin, diğer tüm çalışanların da ücretini etkilediği unutulmamalı.

¥ Son 4 yıldır süren asgari ücret desteği için hükümete teşekkür ediyoruz.

¥ İşveren olarak yüzde 2 ile en yüksek katkı sağladığımız İşsizlik Sigortası Fonundan sağlanan bu destek, 150 liradan 200 lira çıkarılarak devam etmeli.

¥ Yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payı 2020 yılı için alınmamalı.

¥ Rekabet ettiğimiz birçok ülke ve OECD ortalamasından çok yüksek olan vergi yükünün gözden geçirilmesini bekliyoruz.
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yılbaşı için 'merdiven altı gıda' uyarısı
22 Aralık 2019 11:51		 TİSK Yönetim Kurulu: Yeni asgari ücrette dengeler gözetilmeli
22 Aralık 2019 11:09
Sözleşmeli belediye personeli için düzenleme önerisi
21 Aralık 2019 15:18		 Tüketiciler Birliği: Hakem heyetlerine başvuru azalıyor
21 Aralık 2019 15:14
'Yargı reformu, bu ülkenin refahı için kaçınılmaz'
21 Aralık 2019 13:15		 TBB Başkanı Feyzioğlu: İşçinin elini avukatı tutsun
20 Aralık 2019 13:59
Mazlum Der: Güvenlik soruşturmaları teklifi geri çekilsin
20 Aralık 2019 11:52		 3 sendika, asgari ücrette ortak talebi açıkladı
20 Aralık 2019 11:28
TESK'ten emeklilikte yaşa takılanlar için sigorta desteği çağrısı
20 Aralık 2019 11:07		 KPDK, 2020'den itibaren gündemli toplanacak
20 Aralık 2019 10:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:23 - İnşaat maliyeti 4,27 oranında artış gösterdi10:17 - Sinan Aygün: Ben diyorum ki para istediler, o diyorki FETÖ'cü10:12 - Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün hakkında suç duyurusu10:05 - Özel eğitim okul ve kurumlarının öğretmenleri atölye ve laboratuvar öğretmeni statüsünde midir?10:05 - Borsa haftaya yükselişle başladı10:04 - Battaniyeye sarılı ceset bulunmasıyla ilgili iki şüpheli tutuklandı10:03 - İzmir FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 67 şüpheli adliyede10:01 - Tarımda araştırma ve politika üretmede neredeyiz?09:48 - Diyanet, yurtdışına 600 din görevlisi gönderecek09:48 - FETÖ'cü Seyran Ateş'e genelev kredisi
09:45 - Vatandaşa dev sosyal koruma geliyor09:44 - Kış modası %50'ye varan indirim09:44 - Ünlü pastanecıye FETÖ'den hapis cezası09:40 - Gömlek şıklığında %50'ye varan indirim09:40 - Yıldırım'dan KYK borcu sorusuna cevap... Koltuk elden gitti09:39 - Normu etkileyecek seçmeli derslerin belirlenmesi işlemleri başlıyor09:38 - Doğu'daki dört il için buzlanma ve sis uyarısı09:36 - Güne başlarken döviz fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezalarına zam oranı belli oldu
Yeni zamla birlikte MTV'de kim ne kadar ödeyecek?
Motorlu Taşıtlar Vergisinde yeniden değerleme oranı belli oldu
Balyoz'a dahil edilen general: Libya için gerekirse savaşılır
2020 ehliyet, pasaport, motorlu taşıt vergi artış oranı belli oldu
Anne ve babalar aslında suç işliyor
Yıldırım'dan KYK borcu sorusuna cevap... Koltuk elden gitti
Emekli ikramiyesi, emekli aylığı ödemesi öncesinde de yapılabilir mi?
Uzun süren gerginlik sonrası Uzungöl'de yıkımlar başladı
Kamu mallarının gaspını nasıl engelleyeceğiz?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sükut etmek 1
ahmet haşim çirkinliği 2
topalak 2
22.12.2019 fenerbahce vs besiktas maci 4
3'ü bir arada 4
keloğlan 1
münzevi 1
yılın son günü 2
yaban mersini 1
21.12.2019 göztepe vs galatasaray macı 6
SON İLANLAR
Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TİGEM 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜRMOB Muhasebeci ve Müşavirlik Sınav İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam