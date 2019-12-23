Karayollarında durum
|23 Aralık 2019 08:10
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Kuzey-Susurluk kavşaklarındaki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımındaki Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Denizli-Serinhisar yolunun 17-24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Konya-Ereğli yolunun 58-69. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ankara-Konya yolunun 38-39. kilometrelerinde Ankara-Niğde Otoyolu Emirler Bağlantı yolu köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Karaman-Mut yolunun 1-2. kilometreleri, İskilip-Çorum yolunun 16-24. kilometreleri ile Balıkesir-Kütahya yolunun 13-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.
Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmalarından dolayı ulaşım kontrollü sağlanıyor.
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