Uzun süren gerginlik sonrası Uzungöl'de yıkımlar başladı
|23 Aralık 2019 08:21
|Yazdır
Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de imar barışına uygun olmayan kaçak yapıların yıkım işlemi gerginliğin son bulması ile bugün sabahın ilk ışıkları ile başladı.
Tükiye'nin ve Trabzon'un gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de imara aykırı olduğu tespit edilen 112 yapıdan 95'i için geçtiğimiz aylarda yıkım kararı alınırken, 17'si için ise traşlanması yönünde karar alınmıştı. Yıkım ekipleri bu gece kararı uygulamak için Jandarma ekipleri eşliğinde harekete geçti. Yıkım için iş makinelerinin TOMA'lar eşliğinde Uzungöl'e geldiğini öğrenen yöre sakinleri araçlarıyla yolu trafiğe kapatınca TOMA ile su sıkarak yolu kapatan vatandaşlara müdahale edildi. Yıkımı ertelemek isteyen vatandaşlar ve güvenlik güçleri arasında gerginlik büyürken, çok sayıda vatandaş çıkan olaylarda gözaltına alındı. Sabahın ilk saatlerinde ise olayların bitmesinin ardından yıkım işlemlerine başlandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Doğu'daki dört il için buzlanma ve sis uyarısı
23 Aralık 2019 09:38
|Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü evlendi
23 Aralık 2019 08:51
|Mali müşavirlik sınavlarının nerede ve ne zaman yapılacağı belli oldu
23 Aralık 2019 08:40
|İDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferler iptal edildi
23 Aralık 2019 07:55
|Anne ve babalar aslında suç işliyor
23 Aralık 2019 07:45
|Tunceli'de korkutan deprem
23 Aralık 2019 06:50
|'Hat' sanatında yeni üslup
23 Aralık 2019 06:41
|Meteorolojiden 'şiddetli yağış' uyarısı
23 Aralık 2019 06:31
|Çorum'daki yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor
23 Aralık 2019 00:42
|Meteorolojiden Adana için yarın sağanak uyarısı
22 Aralık 2019 22:33