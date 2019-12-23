Mali müşavirlik sınavlarının nerede ve ne zaman yapılacağı belli oldu
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları, 14-15 Mart 2020'de Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.
|23 Aralık 2019 08:40
|Yazdır
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları, 14-15 Mart 2020'de Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarının tarihleri belli oldu.
Buna göre, ilk kez sınava başvuracak adayların, 31 Ocak 2020 itibarıyla stajlarını fiilen tamamlamış olmaları ve staj bitirme belgelerinin dosyalarında bulunması gerekiyor.
İlk kez sınava katılacaklar için son başvuru tarihi 10 Ocak 2020, tekrar katılacaklar için 21 Şubat 2020 olarak belirlendi.
Sınavlar, 14-15 Mart 2020'de Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Doğu'daki dört il için buzlanma ve sis uyarısı
23 Aralık 2019 09:38
|Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü evlendi
23 Aralık 2019 08:51
|Uzun süren gerginlik sonrası Uzungöl'de yıkımlar başladı
23 Aralık 2019 08:21
|İDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferler iptal edildi
23 Aralık 2019 07:55
|Anne ve babalar aslında suç işliyor
23 Aralık 2019 07:45
|Tunceli'de korkutan deprem
23 Aralık 2019 06:50
|'Hat' sanatında yeni üslup
23 Aralık 2019 06:41
|Meteorolojiden 'şiddetli yağış' uyarısı
23 Aralık 2019 06:31
|Çorum'daki yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor
23 Aralık 2019 00:42
|Meteorolojiden Adana için yarın sağanak uyarısı
22 Aralık 2019 22:33