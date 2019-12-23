Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü evlendi
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ünlü tenor Murat Karahan, inşaat yüksek mühendisi Gülce Akbaş ile evlendi
|23 Aralık 2019 08:51
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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ünlü tenor Murat Karahan, inşaat yüksek mühendisi Gülce Akbaş ile evlendi. Sheraton Otel'de düzenlenen düğün törenine çiftin yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve çok sayıda davetli katıldı.
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