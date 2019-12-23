Ceren'in katili Özgür Arduç hakim karşısına çıkıyor
|23 Aralık 2019 09:16
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Duruşmada Ceren Özdemir'in ailesini, Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz ve vekaletnameye dayalı yetki belgesiyle onlarca avukat temsil edecek. Arduç için ise Ordu Barosu'ndan zorunlu müdafilik kapsamında bir CMK avukatı da görevlendirildi.
"YOĞUN BİR KATILIM OLACAK"
Baro Başkanı Poyraz, "Onlarca baro başkanı ve kadın hakları komisyonu üyeleri de duruşmaya katılacaklarını açıkladı. Bunun dışında da Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri duruşmaya gelecek. Çok yoğun bir katılım olmasını bekliyoruz" dedi.
3 KEZ AĞIR MÜEBBET İSTENDİ
Özgür Arduç hakkında, Ceren Özdemir'i öldürmek ve iki polis memuruna yönelik öldürmeye teşebbüs suçlarından 2 ayrı iddianameyle 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Türk Ceza Kanunu'nun 62'nci maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması talep edilen iddianameler, mahkemeye sunulmuş ve kabul edilmişti. Arduç hakkında, yürek yakan olayın Türkiye'de gündem olmasının ardından jet hızıyla iddianamesi hazırlanmıştı.
"AİLE BİR DAHA KİMSENİN CANI YANMASIN İSTİYOR"
Baro Başkanı Poyraz, ailenin acısını yaşayamadığını, bu davanın sadece bir cinayet dosyası olarak görülmesini istemediğini, bu korkunç olayın bir daha yaşanmaması, başka kimsenin canının yanmaması için sistemdeki sorunların çözümüne katkı sağlamasını istediğini söyledi.
CİNAYETTEN 20 GÜN SONRA YARGILANACAK
Katil zanlısı Arduç, cinayetten 20 gün sonra hakim karşısına çıkacak. 3 Aralık'ta işlenen cinayetle ilgili duruşma tarihi de yeni yıla bırakılmadı. Katil Özgür Arduç'a hakkındaki 13 sayfalık iddianamede hatırlatılarak, suçlamalar anlatılacak. Savunma yapıp yapmayacağı soruyacak. Katil zanlısı Arduç ve avukatının savunmalarından sonra, Ceren'in ailesi ve temsilcileri olan Baro Başkanı Poyraz'a söz verilecek.
SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLAYACAK
Dosyadaki deliller mahkeme heyeti tarafından açıklanacak. Sanığın sorgusu tamamlandıktan ve tarafların diyecekleri ve talepleri alındıktan sonra, kovuşturmayla ilgili mahkeme heyeti eksik gördüğü hususların tamamlanıp tamamlandığını değerlendirecek. Bu aşamadan sonra yargılamada toplanması gereken deliller olduğu değerlendirilirse arar kararlarla duruşma ertelenecek. Aksi durumda savcıdan mütalaası istenecek, sanığa ve avukatına son sözü sorularak davada karar verilecek.
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