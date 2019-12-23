300 bin oto işçisini elektrik çarpacak
|23 Aralık 2019 09:33
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Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), sektör paydaşlarını bir araya getirdiği "OSD Buluşmaları"nın ikincisini gerçekleştirdi. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) Genel Direktörü Eric-Mark Huitema'nın konuk konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte ayrıca, OSD tarafından hazırlatılan "Yıkıcı Teknolojiler ve Otomotiv Sanayiine Etkileri" ile "Otomotiv Lojistiği" raporları paylaşıldı.
PARÇALAR AZALIYOR
Etkinlikte elektrikli araçlar ile otonom ve bağlantı teknolojileri alanında önemli bir konuşma gerçekleştiren ACEA Genel Direktörü Eric-Mark Huitema, elektrikli araçlarla birlikte otomobili oluşturan bileşen sayısının azalacağına dikkat çekti. Huitema, "Otomobilin neredeyse yarısını piller oluşturacak. Bu durum Avrupa'da önemli bir iş kaybına yol açacak. Tahminlerimiz elektrikli araçların aygınlaşmasıyla 300 bin ila 330 bin arasında kişinin işsiz kalacağı yönünde. Tabii ki, yazılım ve yapay zeka alanında yeni istihdamlar ortaya çıkacaktır ancak buna rağmen minimum 250 bin kişinin işinden olabileceğini tahmin ediyoruz" açıklaması yaptı.
2030'DA % 35'E ÇIKACAK
Otomotivin dönüşüm süreci içerisinde olduğunu belirten Huitema, "2000 yılından bu yana karbon emisyonunu neredeyse yarı yarıya azalttık. AB'nin gelecekteki karbon hedeflerini karşılamak, içten yanmalı motorlarla mümkün olmayacak. Bunu hibritle birleştirmemiz veya elektriğe geçmemiz gerekiyor. Avrupa'da 2025 yılında elektrikli ve hibrit araçların yüzde 15, 2030 yılında yüzde 35 pazar payına sahip olması hedefleniyor" diye konuştu.
2 MiLYONLUK ÇALIŞMA HAZIR
Hızla daralan otomotiv pazarını dengelemek adına önemli teşviklerin uygulamaya alındığını hatırlatan OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, kısa vadeli olan bu desteklerin durumu tam olarak düzeltmeye yetmediğini vurguladı. Yenigün, "Pazarı 1,5 milyon, ardından ise uzun vadede 2 milyon adetlere çıkaracak önemli bir çalışmanın hazırlıklarını yapıyoruz. Detaylarını 2020 ilk çeyrekte açıklayacağız" dedi.
2020 HEDEFİ 600 BİN ADET
Toplam pazarı da değerlendiren Yenigün, "2018 ve 2019 yılı olarak baktığımızda bulunmamız gereken yerden çok uzağız. Ama yine de olumlu bakıyoruz resme. Yılın bitmesine 2 hafta kaldı. Bu 2 hafta içinde büyük bir değişiklik olmayacak, dolayısıyla yılı 500 binin altında kapatacağız. 2020 için bir miktar kıpırdanma bekliyoruz. Umarım yüzde 20 veya üstünde bir kıpırdanma olur, yani 600 binler telaffuz edilir" dedi.
SÜMER DEMİRCİLER
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