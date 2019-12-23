Ünlü pastanecıye FETÖ'den hapis cezası
|23 Aralık 2019 09:44
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TUSKON'a yönelik soruşturma kapsamında dinlenen gizli tanığın FETÖ'ye ciddi himmet parası verdiğini iddia ettiği ünlü Görgülü pastanelerinin işletmecisi Mehmet Tahir Sekizkardeş, geçtiğimiz yıl İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Sekizkardeş hakkında İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Mahkeme heyeti ünlü pastanelerin işletmecisi Mehmet Sekizkardeş'in üzerine atılı terör örgütü üyeliği suçunun sabit olduğunu tespit ederek 7 yıl 6 ay hapisle, Gaybubet evinde yakalanırken sahte kimlikle yakalanması üzerine resmi belgede sahtecilik suçu kapsamında da 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırarak toplamda 9 yıl 2 ay hapse mahküm etti.
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