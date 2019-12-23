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Vatandaşa dev sosyal koruma geliyor

65 yaş üstü yaşlılık ve engellilik yardımı kapsamında 1.5 milyon kişiye 8.4 milyar lira, 414 bin kişiye 6.5 milyar lira evde bakım yardımı, 3.5 milyon kişiye 1 milyar lira şartlı destek sağlandı
 23 Aralık 2019 09:45
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Vatandaşa dev sosyal koruma geliyor

Hükümet, evde bakımdan barınmaya, şartlı sağlık desteğinden yaşlılık yardımına kadar birçok alanda tematik sosyal yardımların kapsamını genişletti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu kapsamda yaklaşık 6.5 milyon kişiye doğrudan ulaşıldığına dikkat çekti. Bakan Selçuk'un verdiği bilgiye göre, 65 yaş üstü yaşlılık ve engellilik yardımı kapsamında yaklaşık 1.5 milyon kişiye 8.4 milyar lira, 414 bin kişiye 6.5 milyar lira evde bakım yardımı, 3 milyon 468 bin kişiye 1 milyar liraya yakın liraya yakın şartlı eğitim ve sağlık desteği sağlandı. Doğum yardımı kapsamında 1 milyon 200 bin anneye 398 milyon lira destek verildi.

ELEKTRİK DESTEĞİ ARTIYOR

Bu yıl mart ayında düzenli sosyal yardımlardan faydalanan hanelerin asgari ihtiyaçlarını karşılamak üzere hanedeki kişi sayısını göre 150 kilovat saate kadar elektrik tüketim desteği başlatıldı. Bu kapsamda yılsonu itibariyle yaklaşık 1 milyon 250 bin hanenin 450 milyon liralık faturasını devlet karşıladı. Kronik hastalara yönelik yardımlardan yararlananların sayısı 2 bin 600'e ulaşırken bu kapsamda da 32 milyon liraya yakın destek aktarıldı. Yaklaşık 24 bin haneye 64 milyon liraya yakın barınma, 770 bin kişiye 264 milyon lira gıda yardımı yapıldı. Muhtaç asker ailelerine yardım kapsamında programı kapsamında 101 bin haneye 110 milyon lira destek sağlandı. Bakan Selçuk, "Son 17 yılda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 315.4 milyar lira tutarında sosyal yardım yapıldı" dedi.

İSTİHDAM DOSTU YARDIM MODELİ

BAKAN Selçuk, "Sosyal yardım alan vatandaşlarımıza yönelik eğitim yardımlarına özel önem verirken diğer yandan istihdam dostu yardım modellerine ağırlık veriyoruz. Sosyal yardım kaynaklarının daha etkin kullanımı için bilişim altyapımızı güçlendiriyoruz. Şartlı eğitim yardımını geliştirmeye devam edeceğiz. Sosyal yardım faydalanıcılarının yüzde 78'i engellilik, yaşlılık, hastalık veya bakım ilişkisi nedeniyle çalışamayacak durumda olan kişilerden oluşuyor. Geriye kalan çalışabilir durumdaki vatandaşlarımızı İŞKUR'a yönlendiriyoruz."

BAKAN Selçuk, " Cihaza bağımlı yaşayan hastalara yönelik yeni bir yardımı programı hayata geçirildi. Çoklu doğum yardımı kapsamında 14 bin hanede yaşayan 27 bin 188 çocuk için 19.8 milyon TL kaynak aktarıldı" dedi.

Hazal Ateş
Sabah
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