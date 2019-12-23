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FETÖ'cü Seyran Ateş'e genelev kredisi

FETÖ sevici, sözde kadın hakları savunucusu Seyran Ateş'in genelev patronundan özel kredi aldığı ortaya çıktı. Ateş, kredi sonrası geneleve övgüler yağdırmıştı
 23 Aralık 2019 09:48
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FETÖ'cü Seyran Ateş'e genelev kredisi

Almanya'da yıllardır 'Kadın hakları savunucusu', 'İslam eleştirmeni', 'Liberal İslam temsilcisi' ve 'Kadın imam' diye kamuoyunda pazarlanan Seyran Ateş'in maskesi düştü. Hayat kadınlığını 'modern kölelik' olarak nitelendiren, genelevlerin kadın ve erkeklerin onurunu zedelediğini belirten kampanyaya imza atan Ateş'in genelev sahibi Hakkı Şimşek'ten 45 bin euro özel kredi aldığı ortaya çıktı.

ÖVGÜNÜN NEDENİ BELLİ OLDU

GEÇTİĞİMİZ yıllarda bir Alman gazetesine verdiği demeçte Şimşek'in sahibi olduğu Artemis adlı genelevi 'Hayat kadınlığı yapılacaksa Artemis'teki kadar temiz ve adil olmalı. Oradaki hayat kadınlarıyla görüşüyorum. 6 yıldızlı' diye övmesi şaşkınlık yaratan Ateş'in gerekçesi de ortaya çıkmış oldu. Ateş, krediyi doğrularken, Artemis ile başka ticari ilişkisi bulunduğu gündeme geldi.

HAİNLERLE KOL KOLA

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e her fırsatta övgüler yağdıran, FETÖ'cülerle birlikte hareket eden Ateş, ülkedeki İslami derneklere yönelik sert eleştiriler yaparken, Berlin'de kadınlar, erkekler ve eşcinsellerin bir arada namaz kıldığı mescit açtı. Açılışa FETÖ'cüler akın etti. Ateş, Almanya İslam Konferansı'na da Liberal İslam'ın temsilcisi olarak lanse edildi, Seküler İslam Girişimi kurdu.
Sabah
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