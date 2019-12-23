İzmir FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 67 şüpheli adliyede
|23 Aralık 2019 10:03
|Yazdır
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 67 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, İzmir merkezli 33 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 64 zanlının emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.
Farklı illerdeki 3 şüphelinin de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alındı.
Zanlılar, soruşturmayı yürüten savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle adliyeye sevk edildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün TSK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen 40'ı muvazzaf 88 şüpheli hakkında 20 Aralık'ta gözaltı karar verilmiş, 67 zanlı yakalanmıştı.
Şüphelilerin arasında muvazzaf 3 albay, 3 yarbay, 10 binbaşı, 22 yüzbaşı, 2 üsteğmen ile meslekten ihraç edilen, emekli olan, istifa eden veya sözleşmesi feshedilen 21 albay, 4 yarbay, 5 binbaşı, 13 yüzbaşı, 4 üsteğmen ve bir teğmenin bulunduğu belirtilmişti.
İzmir Selçuk, Şanlıurfa Birecik ve Erzurum Karayazı ilçe jandarma komutanlarının da şüpheliler arasında olduğu öğrenilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ünlü pastanecıye FETÖ'den hapis cezası
23 Aralık 2019 09:44
|Terör örgütünden kaçışlar sürüyor
22 Aralık 2019 19:17
|FETÖ ile ilk irtibatını 'menfez paşası' sağlamış
22 Aralık 2019 12:02
|Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı
22 Aralık 2019 10:52
|Ankesörlü ihanet 2009'da başladı
22 Aralık 2019 08:20
|FETÖ'den gözaltına alınan 10 adliye personeli serbest
21 Aralık 2019 22:58
|FETÖ elebaşına 'İhaneti bırak teslim ol' çağrısı
21 Aralık 2019 18:31
|Eylem hazırlığındaki teröristlere operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi
21 Aralık 2019 15:06
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 110'uncu gününde
21 Aralık 2019 13:45
|Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
21 Aralık 2019 12:30