Sinan Aygün: Ben diyorum ki para istediler, o diyorki FETÖ'cü		 
Ev tekstilinde şıklık, %60'a varan indirim		 
Diyanet, yurtdışına 600 din görevlisi gönderecek		 
Yıldırım'dan KYK borcu sorusuna cevap... Koltuk elden gitti		 
Normu etkileyecek seçmeli derslerin belirlenmesi işlemleri başlıyor		 
Çekirgeyi hızlıca avlayan örümcek Video		 
Kim Milyoner Olmak İster'de İmirzalıoğlu'nun hareketi olay oldu Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İzmir FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 67 şüpheli adliyede

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 67 şüpheli adliyeye sevk edildi
 23 Aralık 2019 10:03
Yazdır
İzmir FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 67 şüpheli adliyede

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 67 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, İzmir merkezli 33 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 64 zanlının emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Farklı illerdeki 3 şüphelinin de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alındı.

Zanlılar, soruşturmayı yürüten savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün TSK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen 40'ı muvazzaf 88 şüpheli hakkında 20 Aralık'ta gözaltı karar verilmiş, 67 zanlı yakalanmıştı.

Şüphelilerin arasında muvazzaf 3 albay, 3 yarbay, 10 binbaşı, 22 yüzbaşı, 2 üsteğmen ile meslekten ihraç edilen, emekli olan, istifa eden veya sözleşmesi feshedilen 21 albay, 4 yarbay, 5 binbaşı, 13 yüzbaşı, 4 üsteğmen ve bir teğmenin bulunduğu belirtilmişti.

İzmir Selçuk, Şanlıurfa Birecik ve Erzurum Karayazı ilçe jandarma komutanlarının da şüpheliler arasında olduğu öğrenilmişti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ünlü pastanecıye FETÖ'den hapis cezası
23 Aralık 2019 09:44		 Terör örgütünden kaçışlar sürüyor
22 Aralık 2019 19:17
FETÖ ile ilk irtibatını 'menfez paşası' sağlamış
22 Aralık 2019 12:02		 Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı
22 Aralık 2019 10:52
Ankesörlü ihanet 2009'da başladı
22 Aralık 2019 08:20		 FETÖ'den gözaltına alınan 10 adliye personeli serbest
21 Aralık 2019 22:58
FETÖ elebaşına 'İhaneti bırak teslim ol' çağrısı
21 Aralık 2019 18:31		 Eylem hazırlığındaki teröristlere operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi
21 Aralık 2019 15:06
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 110'uncu gününde
21 Aralık 2019 13:45		 Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
21 Aralık 2019 12:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:23 - İnşaat maliyeti 4,27 oranında artış gösterdi10:17 - Sinan Aygün: Ben diyorum ki para istediler, o diyorki FETÖ'cü10:12 - Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün hakkında suç duyurusu10:05 - Özel eğitim okul ve kurumlarının öğretmenleri atölye ve laboratuvar öğretmeni statüsünde midir?10:05 - Borsa haftaya yükselişle başladı10:04 - Battaniyeye sarılı ceset bulunmasıyla ilgili iki şüpheli tutuklandı10:03 - İzmir FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 67 şüpheli adliyede10:01 - Tarımda araştırma ve politika üretmede neredeyiz?09:48 - Diyanet, yurtdışına 600 din görevlisi gönderecek09:48 - FETÖ'cü Seyran Ateş'e genelev kredisi
09:45 - Vatandaşa dev sosyal koruma geliyor09:44 - Kış modası %50'ye varan indirim09:44 - Ünlü pastanecıye FETÖ'den hapis cezası09:40 - Gömlek şıklığında %50'ye varan indirim09:40 - Yıldırım'dan KYK borcu sorusuna cevap... Koltuk elden gitti09:39 - Normu etkileyecek seçmeli derslerin belirlenmesi işlemleri başlıyor09:38 - Doğu'daki dört il için buzlanma ve sis uyarısı09:36 - Güne başlarken döviz fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezalarına zam oranı belli oldu
Yeni zamla birlikte MTV'de kim ne kadar ödeyecek?
Motorlu Taşıtlar Vergisinde yeniden değerleme oranı belli oldu
Balyoz'a dahil edilen general: Libya için gerekirse savaşılır
2020 ehliyet, pasaport, motorlu taşıt vergi artış oranı belli oldu
Anne ve babalar aslında suç işliyor
Yıldırım'dan KYK borcu sorusuna cevap... Koltuk elden gitti
Emekli ikramiyesi, emekli aylığı ödemesi öncesinde de yapılabilir mi?
Uzun süren gerginlik sonrası Uzungöl'de yıkımlar başladı
Kamu mallarının gaspını nasıl engelleyeceğiz?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yaban mersini 1
süveyş kanalı 1
tesel-ya 1
21.12.2019 göztepe vs galatasaray macı 6
22.12.2019 fenerbahce vs besiktas maci 4
pazar kahvaltısı 3
3'ü bir arada 4
a101 1
divan edebiyatı 1
münzevi 1
SON İLANLAR
Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TİGEM 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜRMOB Muhasebeci ve Müşavirlik Sınav İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam