Sinan Aygün: Ben diyorum ki para istediler, o diyorki FETÖ'cü		 
Ev tekstilinde şıklık, %60'a varan indirim		 
Diyanet, yurtdışına 600 din görevlisi gönderecek		 
Yıldırım'dan KYK borcu sorusuna cevap... Koltuk elden gitti		 
Normu etkileyecek seçmeli derslerin belirlenmesi işlemleri başlıyor		 
Çekirgeyi hızlıca avlayan örümcek Video		 
Kim Milyoner Olmak İster'de İmirzalıoğlu'nun hareketi olay oldu Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Battaniyeye sarılı ceset bulunmasıyla ilgili iki şüpheli tutuklandı

Adana'da yol kenarında battaniyeye sarılı ceset bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı
 23 Aralık 2019 10:04
Yazdır
Battaniyeye sarılı ceset bulunmasıyla ilgili iki şüpheli tutuklandı

Adana'da yol kenarında battaniyeye sarılı ceset bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 17 Aralık'ta merkez Seyhan ilçesinde yol kenarında battaniyeye sarılı cesedi bulunan Suriyeli Mustafa el Recep'in boynunda ip izleri tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, Recep'e ait cesedin Mersin'in Yenice ilçesinden araçla getirildiğini tespit etti.

Aracın plastik fabrikasından çıktığını belirleyen polis, iş yeri sahibi Sekan M. (34), çalışanlar İsa K. (34), Esat E. (38) ve ustabaşı Savaş İ'yi (44) gözaltına aldı.

Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden Savaş İ'nin, fabrikada iki hafta önce çalışmaya başlayan Recep'i 15 Aralık Pazar günü kendisini asmış halde bulduklarını, iş yerine zarar geleceği ve başlarının belaya gireceğini düşünerek Sekan M. ve diğer çalışanlarla cesedini araçla Adana'ya götürerek yol kenarına attıklarını iddia ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sekan M. ve Savaş İ. tutuklandı, Esat E. ve İsa K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ceren'in katili Özgür Arduç hakim karşısına çıkıyor
23 Aralık 2019 09:16		 Köy muhtarı silahlı saldırıda öldü
22 Aralık 2019 21:42
Kayseri'de işçileri taşıyan kamyonet takla attı: 10 yaralı
22 Aralık 2019 18:51		 Ölümden önce, silah doğrulttukları fotoğraflar ortaya çıktı
22 Aralık 2019 16:33
Gizli kamera yakayı ele verdi, doktor gözaltına alındı
22 Aralık 2019 15:07		 200 kamera incelendi, baba ve çocuğunu vuranlar yakalandı
22 Aralık 2019 14:49
Gülerken içtiği 'bir yudum çay' hastanelik etti
22 Aralık 2019 11:35		 İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı'na silahlı saldırı
22 Aralık 2019 08:17
Otomobil tırın altına girdi: 3 ölü, 2 yaralı
22 Aralık 2019 08:14		 Sahte polis kimlik kontrolü yaparken yakalandı
22 Aralık 2019 07:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:23 - İnşaat maliyeti 4,27 oranında artış gösterdi10:17 - Sinan Aygün: Ben diyorum ki para istediler, o diyorki FETÖ'cü10:12 - Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün hakkında suç duyurusu10:05 - Özel eğitim okul ve kurumlarının öğretmenleri atölye ve laboratuvar öğretmeni statüsünde midir?10:05 - Borsa haftaya yükselişle başladı10:04 - Battaniyeye sarılı ceset bulunmasıyla ilgili iki şüpheli tutuklandı10:03 - İzmir FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 67 şüpheli adliyede10:01 - Tarımda araştırma ve politika üretmede neredeyiz?09:48 - Diyanet, yurtdışına 600 din görevlisi gönderecek09:48 - FETÖ'cü Seyran Ateş'e genelev kredisi
09:45 - Vatandaşa dev sosyal koruma geliyor09:44 - Kış modası %50'ye varan indirim09:44 - Ünlü pastanecıye FETÖ'den hapis cezası09:40 - Gömlek şıklığında %50'ye varan indirim09:40 - Yıldırım'dan KYK borcu sorusuna cevap... Koltuk elden gitti09:39 - Normu etkileyecek seçmeli derslerin belirlenmesi işlemleri başlıyor09:38 - Doğu'daki dört il için buzlanma ve sis uyarısı09:36 - Güne başlarken döviz fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezalarına zam oranı belli oldu
Yeni zamla birlikte MTV'de kim ne kadar ödeyecek?
Motorlu Taşıtlar Vergisinde yeniden değerleme oranı belli oldu
Balyoz'a dahil edilen general: Libya için gerekirse savaşılır
2020 ehliyet, pasaport, motorlu taşıt vergi artış oranı belli oldu
Anne ve babalar aslında suç işliyor
Yıldırım'dan KYK borcu sorusuna cevap... Koltuk elden gitti
Emekli ikramiyesi, emekli aylığı ödemesi öncesinde de yapılabilir mi?
Uzun süren gerginlik sonrası Uzungöl'de yıkımlar başladı
Kamu mallarının gaspını nasıl engelleyeceğiz?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
divan edebiyatı 1
süveyş kanalı 1
denizli 11.komando tugayı 2
insanı değerli hissettiren kral hareketler 2
marriage story 1
topalak 2
yaban mersini 1
3'ü bir arada 4
21.12.2019 göztepe vs galatasaray macı 6
sükut etmek 1
SON İLANLAR
Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TİGEM 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜRMOB Muhasebeci ve Müşavirlik Sınav İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam