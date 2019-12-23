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Satılan her 2 konuttan biri kredi ile gerçekleşiyor

Satılan her 2 konuttan biri kredi ile gerçekleşiyor
 23 Aralık 2019 10:40
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Satılan her 2 konuttan biri kredi ile gerçekleşiyor

Realty World Elfi Gayrimenkul kurucusu Özkan Aydemir, satılan her 2 konuttan birinin kredi ile satıldığını göz önünde bulundurarak konut kredi faizlerinde kalıcı indirimin şart olduğunu söyledi.

Türkiye'de gayrimenkul ve inşaat sektörünün desteklenmesi, yeni çalışmalara imza atılması gerektiğini ifade eden Realty World Elfi Gayrimenkul kurucusu Özkan Aydemir, "Türkiye genelinde 2019 yılı verilerine bakıldığında inşaat ve gayrimenkul sektörü için önemli uyarılar veren bir yıl oldu. Özellikle inşaat ruhsat başvurularındaki yüzde 50 düşüş ve konut satışlarında ise son 5 yılın en asgari rakamlara ulaşması unun en güzel göstergesidir. 2019 Kasım ayı itibariyle 11 aylık süreçte 1 milyon 125 bin 302 adet konut satışı gerçekleşti. Ancak son 3 aylık süreçte aylık 140 binin üzerinde konut satışının gerçekleşmesi, sektör adına umut verici oldu. Bursa genelinde ise 2018'de 46 bin 277 olan konut satışları yüzde 10'luk bir düşüş ile 41 bin 736 adette kaldı" dedi.

Açıklanan konut satış istatistiklerine bakıldığında kredinin ne kadar önemli olduğunu herkesin gördüğünü ifade eden Özkan Aydemir, "Son aylarda merkez bankası faizleri toplam 1200 baz puan düşürmesi sektörün geleceği için iyi bir etki yaptı. 1,5 yıllık süreçte konut kredi faizlerinin sektör için ne kadar önemli olduğunu, konut satışlarına etkisinin yüzde 40'lara yakın olması ile görmekteyiz. Her satılan 2 konuttan birisi konut kredisi ile olduğu ülkemizde sektörün desteklenmesi için düşük faizin olması gerekmektedir. Gayrimenkul yatırımcısı ise bu süreçte inşaat halinde veya devam eden projelerden daha çok satışların 3'te 2'sinin 2. el konutlara yöneldiğini gösterdi" diye konuştu.

İnşaat sektörü konut kredi faizlerinin yüzde 1'lerin altında olması, 2020 yılına daha iyimser girmesini sağladığına dikkat çeken Aydemir, "İnşaat firmaları 1,5 yıllık süreçte imalattan daha önemli satışın olduğunu ve yeni yılda satış stratejilerini, finans durumlarını, müşteri taleplerini çok daha gözlemleyip doğru proje üretmeleri gerekmektedir. Yeni başlayacağı veya başlamak istediği projelerinde bölgede deneyimli ve aktif pazarlama yapan emlak ofislerinden destek almaları ve satış konusunda da iyi bir partner olacaklardır. Mevduat faizlerinin de yüzde 10-12'lere düşmesiyle birlikte tekrar yatırımcıların gayrimenkul yönelecektir" dedi.

İndirimler 31 Aralık'ta son

KDV ve tapu harçlarındaki indirimlerin 31 Aralık'ta son bulacağını ifade eden Aydemir, "1 Ocak itibari ile gayrimenkul sektörünün yeni başlangıcı olduğu birçok kanun da devreye girecek. Enerji kimlik belge zorunluluğu, ev alım-satım ve kiralamalarında zorunlu olarak DASK gibi bu belgede aranacak, 5 milyon üzeri konutlarda değerli konut vergisi gelmesi gibi yeni kanunlar eklendi. Müteahhitlik için de yeni düzenlemeler getirildi. Bundan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca özel sektöre inşaat yapan müteahhitleri ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliliğine göre 9 sınıfta gruplandırdı. Emlakçılık için ise 5 Haziran 2018'te yayınlanan yönetmelik ile bir kayıt ve eğitimlere tabi tutulmaya başlandı. Eskiden yapan ve kazanılmış hakları olan emlak şirketleri için süre 31 Ağustos 2020 son olarak yayınlanmıştır. Yeni yönetmelik ile birlikte herkes emlak ofisi açabilmesi için en az 30 metrekare ofis, lise mezunu şartı, meslek odalarına veya ticaret odalarına kayıtlı olmaları, Seviye 4 veya Seviye 5 sınavlarından başarılı olması ve İl Ticaret Müdürlüklerinden Taşınmaz Ticareti Yetki Belgelerini alma zorunluğu getirilmiştir" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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