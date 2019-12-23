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Askerliğinin bitmesini istemeyen er intihar girişiminde bulundu
Samsun'da askerliğinin bitmesine 20 gün kalan bir er, askerlik görevine devam etmek için intihar girişiminde bulundu. İsteği üzerine polis ekiplerince kendisine ulaştırılan Türk bayrağını Devlet Opera ve Balesi binasının en üst katında açan er, ikna edilip binadan indirildi.
|23 Aralık 2019 10:47
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Samsun'da askerliğinin bitmesine 20 gün kalan bir er, askerlik görevine devam etmek için intihar girişiminde bulundu. İsteği üzerine polis ekiplerince kendisine ulaştırılan Türk bayrağını Devlet Opera ve Balesi binasının en üst katında açan er, ikna edilip binadan indirildi.
Samsun Devlet Opera ve Balesi binasının en üst katına çıkan 21 yaşındaki er F.Y., girdiği bunalım sonucu 50 metre yüksekliğinde intihar girişiminde bulundu.
20 gün kalan askerlik görevine devam etmek istediğini belirten F.Y.'yi gören çevre sakinleri, polise haber verdi. Bunun üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı müzakereci polis ekipleri, F.Y.'yi ikna etmek için çalışma başlattı.
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