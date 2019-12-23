Bakan Soylu: İşkence iddiaları yalandır ve iftiradır		 
Ev tekstilinde şıklık, %60'a varan indirim		 
'İBB, Kanal İstanbul protokolünden çekilecek'		 
Kanal İstanbul ÇED raporu halkın görüşüne açıldı		 
YSK'da 6 üye için seçim yapılacak		 
Çekirgeyi hızlıca avlayan örümcek Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (23-29) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CNN Türk muhabiri dilenci kılığına girdi: Bir saatte 82 lira topladı

Bugün yayınlanan A'dan Z'ye programının Dilenci dosyası 'Vicdan Sömürenler' için sosyal bir deney gerçekleştiren CNN Türk muhabiri Sema Akbulut, dilenci kılığına girip 1 saatte 82 lira topladı.
 23 Aralık 2019 10:47
Yazdır
CNN Türk muhabiri dilenci kılığına girdi: Bir saatte 82 lira topladı

CNN TÜRK'te Cem Seymen'in sunduğu A'dan Z'ye programı için Dilenci dosyası 'Vicdan Sömürenler' üzerine çalışan programın muhabiri Sema Akbulut dilenci kılığına girdi.

Cuma namazı çıkışında İstanbul Fatih'teki Fatih Camii önüne giden Akbulut, kucağındaki Eylül adını verdiği oyuncak bebekle merdivenlere oturup el açtı.

Akbulut, yoldan geçenlerin verdiği paralarla bir saatte 82 lira toplamayı başardı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Aynada, gizli kamera olup olmadığını nasıl anlarsınız?
23 Aralık 2019 11:59		 Doğu'daki dört il için buzlanma ve sis uyarısı
23 Aralık 2019 10:41
Çanakkale'de kuvvetli lodos sahildeki bazı işletmelere zarar verdi
23 Aralık 2019 10:23		 Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü evlendi
23 Aralık 2019 08:51
Mali müşavirlik sınavlarının nerede ve ne zaman yapılacağı belli oldu
23 Aralık 2019 08:40		 Uzun süren gerginlik sonrası Uzungöl'de yıkımlar başladı
23 Aralık 2019 08:21
İDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferler iptal edildi
23 Aralık 2019 07:55		 Anne ve babalar aslında suç işliyor
23 Aralık 2019 07:45
Tunceli'de korkutan deprem
23 Aralık 2019 06:50		 'Hat' sanatında yeni üslup
23 Aralık 2019 06:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:49 - TÜSİAD, SD2 2019 dönemi başarı hikayeleri açıklandı13:43 - 'İHA teknolojisinde dünyanın ilk 4 ülkesinden birisiyiz'13:39 - AK Parti'li vekile suikast planlayan 6 teröriste müebbet13:36 - Şırnak'ta terör operasyonunda 1 tutuklama13:34 - Bakan Soylu: İşkence iddiaları yalandır ve iftiradır13:28 - Malkoç: Aldığımız şikayetten daha fazla karar verdik13:24 - Ceren'in katilinin duruşması ertelendi13:16 - Erdoğan, yerli otomobille Osmangazi'den geçecek13:14 - Davutoğlu ve Babacan'dan sonra bir eski bakan daha parti kuruyor13:09 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
13:04 - TBMM'deki terör eylemi girişimi davasında CHP'li Tanal tanık olarak dinlenecek12:59 - Meteorolojiden Doğu Akdeniz için yağış uyarısı12:50 - 'İBB, Kanal İstanbul protokolünden çekilecek'12:49 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:46 - Muhtar ve oğluna kaçak içki baskını12:41 - Suudi Arabistan'da, Kaçıkçı cinayetinde 5 idam kararı12:38 - Uludağ kara hasret kaldı12:34 - Turnikeli eğitimle devamsızlık azaldı, okul güvenliği arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezalarına zam oranı belli oldu
Yeni zamla birlikte MTV'de kim ne kadar ödeyecek?
Yıldırım'dan KYK borcu sorusuna cevap... Koltuk elden gitti
Sinan Aygün: 28 dk sonra dilekçeyi geri çektiler
Motorlu Taşıtlar Vergisinde yeniden değerleme oranı belli oldu
Balyoz'a dahil edilen general: Libya için gerekirse savaşılır
2020 ehliyet, pasaport, motorlu taşıt vergi artış oranı belli oldu
Ceren'in katilinin mahkemede ilk sözleri
Askerliğinin bitmesini istemeyen er intihar girişiminde bulundu
Anne ve babalar aslında suç işliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iğneden korkma 3
yaban mersini 1
eşya ile kurulan duygusal bağ 2
çekip gitme isteği 1
kaçak elektrik kullanımının yüzde 86 olması 1
divan edebiyatı 1
gözlemlerime dayanarak 1
21.12.2019 göztepe vs galatasaray macı 6
topalak 2
marriage story 1
SON İLANLAR
Siirt Şirvan SYDV Personel Alım İlanı
Eskişehir Mahmudiye SYDV Personel Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 35 İşçi Alacak
Ahmet Yesevi Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı
Sahil Güvenlik Onarım Destek Kom. 40 İşçi Alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TİGEM 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam