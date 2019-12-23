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İki aracın çarpıp kaçtığı yaya hayatını kaybetti
İstanbul Silivri'de, iki ayrı aracın çarpıp kaçtığı kadın yaşamını yitirdi. Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına art arda çarparak kaçan sürücülerden biri yakalandı
|23 Aralık 2019 10:50
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İstanbul'da Silivri D100 Karayolu Selimpaşa Araptepe Mevkisi'nde yabancı uyruklu bir kadın yolun karşısına geçmek istedi.
Bu sırada Edirne istikametine seyir halinde olan bir otomobil, kadına çarptı. Kadın, çarpmanın etkisiyle D100 Karayolu'nun sol şeridine savruldu.
Daha sonra Edirne istikametine gitmekte olan minibüs, yola savrulmuş halde olan kadının üzerinden geçtikten sonra kaçtı.
Kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza yerinde plakasını düşüren minibüsün sürücüsü, kısa sürede polis tarafından yakalandı.
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