Çanakkale'de kuvvetli lodos sahildeki bazı işletmelere zarar verdi

ÖZEL EĞİTİM OKUL VE KURUMLARININ ÖĞRETMENLERİ ATÖLYE VE LABORATUVAR ÖĞRETMENİ STATÜSÜNDE MİDİR? İlave eğitim öğretim tazminatı ile ilave bir dereceden faydalandırılmayan ve haftalık ders programı 30 saat olan bir okuldaki öğretmenleri sırf alanları mesleki diye 40 saat zorunlu ders görevi olan atölye ve laboratuvar öğretmeni kapsamına almak yanlıştır. Hayatın olağan akışına aykırı olarak haftalık 30 saat ders yükü olan bir okulda bu öğretmenler nasıl 40 saat derse girecektir.