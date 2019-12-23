YSK'da 6 üye için seçim yapılacak
YSK'nın görev süresi dolan 6 üyesi için Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarınca üye seçimi yapılacak
|23 Aralık 2019 11:02
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11 üyeden oluşan Yüksek Seçim Kurulu'nun Başkan dahil 6 üyesinin görev süresi doluyor.
Görev süresi dolanların yerine Yargıtay ve Danıştay'dan 3 er isim seçilecek.
Böylelikle yeni üyelerin de göreve başlamasıyla 26 Ocak 2020 tarihinde YSK üyeleri yeni Başkanı'nı seçecek.
Genel olarak Anayasa'ya göre YSK 7 asil, 4 yedek olmak üzere 11 üyeden oluşuyor. 11 üyenin altısı Yargıtay, beşi Danıştay tarafından kendi üyeleri arasından salt çoğunlukla seçiliyor.
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