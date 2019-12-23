Bakan Soylu: İşkence iddiaları yalandır ve iftiradır		 
Ev tekstilinde şıklık, %60'a varan indirim		 
'İBB, Kanal İstanbul protokolünden çekilecek'		 
Kanal İstanbul ÇED raporu halkın görüşüne açıldı		 
YSK'da 6 üye için seçim yapılacak		 
Çekirgeyi hızlıca avlayan örümcek Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (23-29) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bitlisli kayakçılar, Nemrut Dağı'nda şampiyonalara hazırlanıyor

Bitlis'teki kayak takımı, Nemrut Dağı'da antrenman yaparak şampiyonalara hazırlanıyor
 23 Aralık 2019 11:04
Yazdır
Bitlisli kayakçılar, Nemrut Dağı'nda şampiyonalara hazırlanıyor

Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi bulduğu Nemrut Dağı'nda sporcular, haftanın 6 günü antrenörleri eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kayak Antrenörü ve Türkiye Kayak Federasyonu Kuzey Disiplini Teknik Kurulu üyesi Sedat Doymaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kayak federasyonunun 2020'de düzenleyeceği yarışmalara hazırlandıklarını söyledi.

Yaklaşık 20 gündür Nemrut Dağı'nda kayaklı koşu antrenmanı yaptıklarını belirten Doymaz, şunları kaydetti:

"Kent merkezi ve rakımı düşük yerlerde kar yok. Bizler de yüksek yerlere çıkıyoruz. 2020 yurt dışı ve Türkiye'de yapılacak yarışmalara hazırlanıyoruz. Sürekli artan sporcu sayımızla çalışmalara devam ediyoruz. Okul çıkışı öğrencilerin çoğu kurslara kaldığı için çalışma zamanımız azalıyor. Ev ev gezip sporcularımızı antrenmana getiriyorum. Biz sporu sadece başarı ve derece almak için yapmıyoruz. Gençleri kötü alışkanlıklardan da koruyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meteorolojiden Doğu Akdeniz için yağış uyarısı
23 Aralık 2019 12:59		 Uludağ kara hasret kaldı
23 Aralık 2019 12:38
GESTAŞ ve BUDO'dan sefer iptalleri
22 Aralık 2019 22:46		 İzmir'de su borusu patladı, üç büyük ilçe susuz kaldı
22 Aralık 2019 21:48
Doğu'da sıcaklık eksi 21 dereceye kadar düştü
22 Aralık 2019 21:23		 Baklabostan Tabiat Parkı ilgi odağı haline geldi
22 Aralık 2019 21:17
Bolu'da 8 atın 'ruam' karantinası sürüyor
22 Aralık 2019 20:13		 Deniz dibindeki atık su sistemleri tehlike saçıyor
22 Aralık 2019 16:41
Pastırmanın dilim fiyatı 2,5 liraya yaklaştı
22 Aralık 2019 16:29		 İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli
22 Aralık 2019 15:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:49 - TÜSİAD, SD2 2019 dönemi başarı hikayeleri açıklandı13:43 - 'İHA teknolojisinde dünyanın ilk 4 ülkesinden birisiyiz'13:39 - AK Parti'li vekile suikast planlayan 6 teröriste müebbet13:36 - Şırnak'ta terör operasyonunda 1 tutuklama13:34 - Bakan Soylu: İşkence iddiaları yalandır ve iftiradır13:28 - Malkoç: Aldığımız şikayetten daha fazla karar verdik13:24 - Ceren'in katilinin duruşması ertelendi13:16 - Erdoğan, yerli otomobille Osmangazi'den geçecek13:14 - Davutoğlu ve Babacan'dan sonra bir eski bakan daha parti kuruyor13:09 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
13:04 - TBMM'deki terör eylemi girişimi davasında CHP'li Tanal tanık olarak dinlenecek12:59 - Meteorolojiden Doğu Akdeniz için yağış uyarısı12:50 - 'İBB, Kanal İstanbul protokolünden çekilecek'12:49 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:46 - Muhtar ve oğluna kaçak içki baskını12:41 - Suudi Arabistan'da, Kaçıkçı cinayetinde 5 idam kararı12:38 - Uludağ kara hasret kaldı12:34 - Turnikeli eğitimle devamsızlık azaldı, okul güvenliği arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezalarına zam oranı belli oldu
Yeni zamla birlikte MTV'de kim ne kadar ödeyecek?
Yıldırım'dan KYK borcu sorusuna cevap... Koltuk elden gitti
Sinan Aygün: 28 dk sonra dilekçeyi geri çektiler
Motorlu Taşıtlar Vergisinde yeniden değerleme oranı belli oldu
Balyoz'a dahil edilen general: Libya için gerekirse savaşılır
2020 ehliyet, pasaport, motorlu taşıt vergi artış oranı belli oldu
Ceren'in katilinin mahkemede ilk sözleri
Askerliğinin bitmesini istemeyen er intihar girişiminde bulundu
Anne ve babalar aslında suç işliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
münzevi 1
istanbul kanalı 1
yılın son günü 2
marriage story 1
supporters 2
her hastalığı üşütmeye bağlamak 1
divan edebiyatı 1
gözlemlerime dayanarak 1
sükut etmek 1
21.12.2019 göztepe vs galatasaray macı 6
SON İLANLAR
Siirt Şirvan SYDV Personel Alım İlanı
Eskişehir Mahmudiye SYDV Personel Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 35 İşçi Alacak
Ahmet Yesevi Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı
Sahil Güvenlik Onarım Destek Kom. 40 İşçi Alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TİGEM 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam