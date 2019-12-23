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Gram altın 283 lira seviyelerinde

Gram altın 282,9 lira, çeyrek altın 465 lira ve Cumhuriyet altını 1.896 liradan işlem görüyor
 23 Aralık 2019 11:06
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Gram altın 283 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 282,9 lira seviyesinde seyrediyor.

Gram altın, cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybederek, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 282,1 liradan tamamladı.

Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 282,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 465 lira, Cumhuriyet altını da 1.896 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.484,8 dolar seviyesinde seyrediyor.

ABD ile Çin'in birinci faz ticaret anlaşmasını kabul etmesi ve ABD senatosunun Kanada ve Meksika ile serbest ticaret anlaşmasını onaylaması piyasalardaki iyimserliği desteklerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecine ilişkin gelişmeler henüz piyasalar tarafından negatif anlamda fiyatlanmasa da başlıca risk unsuru olarak gündemi meşgul ediyor.

Analistler, azil sürecinde suçlamaların Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından yargılama görevini gerçekleştirecek Senato'da Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olmasının, Trump'ın azil riskinin şimdilik göz ardı edilmesini sağladığını bildirdi.

Bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.490 dolar seviyesinin, gram altında ise 285 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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