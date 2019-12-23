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'İnsanların alın teri, hukukla hızlı ve etkin korunacak'

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir: Özellikle kopyalamaya karşı maddi ve manevi olarak hakların korunması anlamında yargı sisteminin etkin uygulama yapabilmesini amaçlıyoruz
 23 Aralık 2019 20:47
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'İnsanların alın teri, hukukla hızlı ve etkin korunacak'

- Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, özellikle kopyalamaya karşı maddi ve manevi olarak hakların korunması anlamında yargı sisteminin etkin uygulama yapabilmesini amaçladıklarını belirterek, "İnsanların alın teri, emeği hızlı ve etkin bir şekilde korunacak." dedi.

Özdemir, "Fikri Mülkiyet Hukuku" konulu çalıştay için geldiği Antalya'da, AA muhabirine, Akademi olarak Türk Patent ve Marka Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü ile telif ve mülkiyet hukukuna yönelik ortak program geliştirdiklerini söyledi.

Bu konsepte yönelik hazırladıkları mutabakat zaptında son aşamaya gelindiğini ifade eden Özdemir, üç kurumun sürdürülebilir eğitim anlayışıyla uzun vadeli eğitim programının ortaya çıkacağını bildirdi.

Özdemir, her yıl düzenli olarak marka, patent ve telif hakları alanında çalışmaların sürdürüleceğini dile getirdi.

Marka, patent ve telif hakları konusunu önemsediklerini vurgulayan Özdemir, genel hukuk uygulaması çerçevesinde telif haklarının spesifik bir alan olduğunu, ihtisaslaşmayı gerektirdiğini ifade etti.

Üç büyükşehirde ihtisas mahkemelerinin olduğuna işaret eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Boşanma, alacak, tazminat gibi davaların içinde spesifik özelliği olan bu davalara yatkınlık ilk etapta zor oluyor. Eğitim programlarının önemi bunun için büyük. Akademi olarak bu noktada devreye girdik. Üç kurum olarak Türkiye'nin marka, patent ve telif hakları alanında ürettiği değerlerin yargı sistemiyle korunması için eğitim çalışmalarımıza başladık. Gerek teknoloji, sanat gerekse kültürel alanda ortaya konulan ürünün patenti gibi fikri ve sınai mülkiyete konu olan değerlerin yargı sistemi tarafından etkin korunmasını önemsiyoruz.

Özellikle kopyalamaya karşı maddi ve manevi olarak hakların korunması anlamında yargı sisteminin etkin uygulama yapabilmesini amaçlıyoruz. İnsanların alın teri, emeği hızlı ve etkin bir şekilde hukukla korunacak."

- Marka, patent ve kültürel değerler korunacak

Karar vericilerin eğitimi için 30 civarında kişiden oluşan uzman eğitim ekibi oluşturup çalışmaları sürdüreceklerini anlatan Özdemir, Antalya'dan başlattıkları programla marka ve patent davalarına bakan 130 hakim ve savcıya eğitim verildiğini söyledi.

Özdemir, meslektaşlarının yetkinliklerini artıracak bir çalışma olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Bir şairi düşünün, uzun zaman çalışmaların sonucunda şiir yazıyor ve bakıyor ki bir şarkıcı bu şiiri izinsiz şekilde bestelemiş ve hit parça olmuş. Bunun üzerinde, o şairi korumaya yönelik telif hukukuna dair hakları var. Gerçekten bu hukuku iyi bilmeyen uygulayıcılar, hakimler, savcılar bu davaya bakarsa üretilen değer korunamaz. Bu da insanları üretmez hale getirir. Özellikle sanayi, teknoloji alanında büyük ülkelere baktığınızda hepsinde ürettikleri marka ve patentler üzerinden üretim yapıyorlar. Biz de ülkemizin ürettiği marka, patent değerlerini kültürel teknolojik değerleri koruma noktasında böyle bir çalışma başlattık. Adalet Bakanlığımızın yargı reformu çerçevesinde ortaya koyduğu 'Güven veren adalet' sloganı kapsamında ürettiği çalışmaları biz de eğitim ayağıyla destekliyoruz."

Gerçekten interaktif eğitim için Adalet Akademisinin eğitim platformunu oluşturduklarını dile getiren Özdemir, dijital ve uzaktan eğitim yapılacağını da sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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