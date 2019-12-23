Bakan Soylu: İşkence iddiaları yalandır ve iftiradır		 
Ev tekstilinde şıklık, %60'a varan indirim		 
'İBB, Kanal İstanbul protokolünden çekilecek'		 
Kanal İstanbul ÇED raporu halkın görüşüne açıldı		 
YSK'da 6 üye için seçim yapılacak		 
Çekirgeyi hızlıca avlayan örümcek Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (23-29) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık Bakanlığından 'Yapay Zeka Enstitüsü'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bünyesinde geçtiğimiz hafta içinde yönetim kurulu toplandı ve Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zeka Uygulamaları Enstitüsü kuruldu
 23 Aralık 2019 11:08
Yazdır
Sağlık Bakanlığından 'Yapay Zeka Enstitüsü'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta hizmet kalitesinin artırılması ve yüksek teknolojinin daha etkin kullanılabilmesi amacıyla, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde "Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zeka Uygulamaları Enstitüsü" kurulduğunu bildirdi.

Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelişen bilgi teknolojilerinin en çok etkilediği alanlardan birinin tıp olduğunu belirtti.

Yüksek teknolojide yapay zeka kullanımının büyük önem taşıdığını vurgulayan Koca, dünyada sağlık alanında yapay zekanın yoğun olarak kullanılmaya başlandığını söyledi.

Türkiye'de yeni dönemde sağlıkta dijitalleşmenin hayata geçirildiğini dile getiren Koca, "Bu çerçevede yaygın bir veriye sahip olduğumuz için yapay zekayı da kullanmayı hedefledik." dedi.

Koca, sağlıkta hizmet kalitesinin ve hizmete erişimin artırılması, gereksiz tetkiklerin önlenerek tasarruf sağlanması, teknolojinin etkin kullanılarak daha hızlı raporlama, tanı ve teşhis imkanının sağlanabilmesi için önemli çalışmalar yürütüldüğünü anlatarak, "Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde geçtiğimiz hafta içinde yönetim kurulu toplandı ve Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zeka Uygulamaları Enstitüsü kuruldu. TÜSEB çatısı altında veri araştırmalarını sağlıklı yapan, yapay zekayı da alt başlıkta kullanan ve hedefte hem vatandaşın sağlığa erişimini daha kolaylaştıran hem tasarruf ve denetim gibi imkanları sağlayan hem de tanı ve tedavide yol gösteren bir yaklaşım olacak." diye konuştu.

Bakan Koca, yapay zeka ile ilgili üniversiteler bünyesinde de birçok çalışma yapıldığına dikkati çekerek, "Üniversitelerde aktif olan çalışmaları değerlendirmek ve desteklemek de istiyoruz." ifadesini kullandı.

- "Ön raporlamayı yapay zeka yapacak"

Yeni yılla birlikte bazı görüntüleme tekniklerinin raporlanmasında yapay zekanın kullanılacağını aktaran Koca, şöyle devam etti:

"Bu sene mamografi, kafa tomografisi gibi bazı radyolojik görüntüleri robotik sistemlerle ön kontrolden geçireceğiz. Daha çok ön raporlama anlamında patolojik görüntüyü, milimetrik boyutuyla atlamamak noktasında yapay zekanın önden okuma yapması sağlanacak. Böylece hekimin önüne ön bir raporlama gelecek.

Hem hızlı hem de bir şey atlamama noktasında hekime yardımcı olan bir robotik sistem de önümüzdeki yıl devreye girecek. Sistem şüpheli bulduğu görüntüleri işaretleyerek raporlayacak, hekimin dikkatine sunacak. Bu şekilde hem küçüklüğü sebebiyle insan gözünden kaçabilecek lezyonların atlanması ve teşhisin gecikmesi engellenecek hem de raporlama kalitesi artacak."

Robotik sistemlerin görüntüleme tekniklerinin raporlanmasında kullanılmasında hekimin her zaman devrede olacağının altını çizen Koca, "Robotik değerlendirme, hekimin işini kolaylaştıracak, en küçük görüntülerin de atlanmaması için hatırlatma yapan, hekimin bundan sonra yine okuma yaptığı bir robotik sistem olacak. Uzun vadede bu okumaların daha çok yapay zeka üzerinden şekilleneceğini de söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, uzun bir süredir bazı alanlarda robotik cerrahinin de uygulandığı anımsatarak, "Yapay zekanın devrede olduğu cerrahi uygulamalar da önümüzdeki dönemde daha hızlı devreye girebilir. İnsan kaynağı her zaman önemini koruyacak. Robotlar, daha çok uygulamada kolaylığı sağlayacak. Kimi uygulamalarda ise robot daha aktif olabilir." açıklamasını yaptı.

- "477 bin gereksiz MR, tomografi ve mamografi çekiminin önüne geçti"

Dijitalleşme sürecinde hayata geçirilen ve tüm sağlık kuruluşlarını birbirine entegre eden kişisel sağlık kaydı sistemi olan e-nabız sistemine ilişkin de bilgi veren Koca, "Sistem, her kişinin bütün sağlık verilerinin toplandığı bir alandır. Şu an e-nabızın mobil kullanıcı sayısı 15,5 milyon oldu. Kullanıcı, bu verilerini istediği kişi ile paylaşabilir, görüntüler dahil olmak üzere verileri istediği hekime açabilir veya kapatabilir, randevusunu buradan alabilir, yakın eczaneye kadar birçok veriyi bulabilir, gerektiğinde gizleyebilen kişi istediğinde de açabilen bir sistem." bilgisini paylaştı.

Yenilikçi e-sağlık uygulamalarını araştırdıklarını ve yenilerini hayata geçirdiklerini belirten Fahrettin Koca, "Neyim Var?" projesinin bunlardan biri olduğunu söyledi. Proje ile vatandaşların randevu taleplerinin doğru polikliniklere yönlendirmesinin yapılacağını anlatan Koca, "Online olarak sorulan sorulara verilen cevaplar ve geçmiş sağlık verileri ile zenginleştirilmiş bir yapay zeka algoritması kullanılarak hastaların uygun branşlara ve hastaneye yönlendirmesi sağlanacak. Ortalama yüzde 6 oranında hastanın yanlış bir polikliniğe gittiğini biliyoruz." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, ayrıca gereksiz tetkik ve müdahalelerin önlenmesi noktasında dijital sistemlerin büyük kolaylık sağladığına işaret ederek, "Yayımladığımız genelgeyle hekimler, hastanın önceki tetkiklerini sistem üzerinden incelemeden yeni tetkik istemi yaparsa SGK tarafından ödemesi yapılmıyor. Bu sayede eylülden bu yana 477 bin gereksiz MR, tomografi ve mamografi çekiminin önüne geçtik." bilgisini paylaştı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kanal İstanbul ÇED raporu halkın görüşüne açıldı
23 Aralık 2019 11:51		 YSK'da 6 üye için seçim yapılacak
23 Aralık 2019 11:02
Diyanet, yurtdışına 600 din görevlisi gönderecek
23 Aralık 2019 09:48		 Kamu mallarının gaspını nasıl engelleyeceğiz?
23 Aralık 2019 07:57
Ankara'da kaba üsluba tezgah kapama cezası
22 Aralık 2019 21:01		 Köpek dövüştüren iki kişiye 6 bin lira para cezası
22 Aralık 2019 15:23
Gaziantep'te bir hastanın H1N1 virüsü taşıdığı şüphesine ilişkin açıklama
22 Aralık 2019 14:55		 Fırat'ın doğusundaki bazı birlikler Fırat'ın batısına kaydırılıyor
22 Aralık 2019 13:47
Ticaret Bakanlığı trüf mantarı ihalesi gerçekleştirecek
22 Aralık 2019 12:09		 İstanbul Havalimanı'nda sigaraya ve kaçakçılığa geçit yok
22 Aralık 2019 11:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:49 - TÜSİAD, SD2 2019 dönemi başarı hikayeleri açıklandı13:43 - 'İHA teknolojisinde dünyanın ilk 4 ülkesinden birisiyiz'13:39 - AK Parti'li vekile suikast planlayan 6 teröriste müebbet13:36 - Şırnak'ta terör operasyonunda 1 tutuklama13:34 - Bakan Soylu: İşkence iddiaları yalandır ve iftiradır13:28 - Malkoç: Aldığımız şikayetten daha fazla karar verdik13:24 - Ceren'in katilinin duruşması ertelendi13:16 - Erdoğan, yerli otomobille Osmangazi'den geçecek13:14 - Davutoğlu ve Babacan'dan sonra bir eski bakan daha parti kuruyor13:09 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
13:04 - TBMM'deki terör eylemi girişimi davasında CHP'li Tanal tanık olarak dinlenecek12:59 - Meteorolojiden Doğu Akdeniz için yağış uyarısı12:50 - 'İBB, Kanal İstanbul protokolünden çekilecek'12:49 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:46 - Muhtar ve oğluna kaçak içki baskını12:41 - Suudi Arabistan'da, Kaçıkçı cinayetinde 5 idam kararı12:38 - Uludağ kara hasret kaldı12:34 - Turnikeli eğitimle devamsızlık azaldı, okul güvenliği arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezalarına zam oranı belli oldu
Yeni zamla birlikte MTV'de kim ne kadar ödeyecek?
Yıldırım'dan KYK borcu sorusuna cevap... Koltuk elden gitti
Sinan Aygün: 28 dk sonra dilekçeyi geri çektiler
Motorlu Taşıtlar Vergisinde yeniden değerleme oranı belli oldu
Balyoz'a dahil edilen general: Libya için gerekirse savaşılır
2020 ehliyet, pasaport, motorlu taşıt vergi artış oranı belli oldu
Ceren'in katilinin mahkemede ilk sözleri
Askerliğinin bitmesini istemeyen er intihar girişiminde bulundu
Anne ve babalar aslında suç işliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sükut etmek 1
yaban mersini 1
supporters 2
insanı değerli hissettiren kral hareketler 4
ahmet haşim çirkinliği 2
yılın son günü 2
gözlemlerime dayanarak 1
kaçak elektrik kullanımının yüzde 86 olması 1
3'ü bir arada 4
22.12.2019 fenerbahce vs besiktas maci 4
SON İLANLAR
Siirt Şirvan SYDV Personel Alım İlanı
Eskişehir Mahmudiye SYDV Personel Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 35 İşçi Alacak
Ahmet Yesevi Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı
Sahil Güvenlik Onarım Destek Kom. 40 İşçi Alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TİGEM 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam