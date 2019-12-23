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Bankalardan 'ekspertiz ücretlerinin iadesi' talebi

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin:- "Bankadan konut kredisi kullanmış tüketiciler, ekspertiz ücreti ödemişlerse tüketici hakem heyetlerine başvurarak, ödedikleri miktarı talep edebilirler. Herhangi bir belge sunmalarına gerek yok"
 23 Aralık 2019 11:07
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Bankalardan 'ekspertiz ücretlerinin iadesi' talebi

- Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bankalardan ev kredisi kullananlarda alınan ekspertiz ve ipotek bedellerinin tüketicilere geri ödenmesi gerektiğini bildirdi.

Mahmut Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bankaların konut kredisi çeken tüketicilerden haksız şekilde ekspertiz ve ipotek ücreti tahsil ettiğini ileri sürdü.

Bankaların özel gayrimenkul değerleme şirketlerine ödedikleri ücreti tüketicilerden tahsil etme haklarının olmadığını kaydeden Şahin, Kayseri'de bir tüketicinin bu konuda Kocasinan Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyetine başvurusunun olumlu sonuçlandığını, bankanın itirazı üzerine görülen davada da Tüketici Hakem Heyetinin kararını Kayseri 1. Tüketici Mahkemesinin yine tüketici lehine onadığını bildirdi.

Bu kararın emsal niteliğinde olduğunu ve tüketicilerin başvurmaları halinde bankaların gayrimenkul değerleme şirketi tarafından gerçekleştirilen ekspertiz raporu bedelini iade etmeleri gerektiğini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Ekspertiz ücretleri bankalar için ekstra gelir kaynağı durumuna geldi. Bankalar normal koşullarda 300 lira ekspertiz ücreti öderlerken, tüketicilerden 600 lira 700 lira gibi ücretler talep edebiliyorlar. Ayrıca bankalar tüketicilerden aldıkları ekspertiz ücretlerinin faturasını da kendi adlarına kestirerek vergiden düşüyorlar. Bu devlete karşı yapılan bir hile. Kayseri 1. Tüketici Mahkemesi bankanın ekspertiz işlemine ilişkin toplu fatura sunduğunu, davalı adına bağımsız fatura sunmadığından, yapmış olduğu ekspertiz işlemini davalı adına faturalandıramadığından davanın reddine karar verdi ve Tüketici Hakem Heyetinin kararını onadı. Bankadan konut kredisi kullanmış tüketiciler, ekspertiz ücreti ödemişlerse, tüketici hakem heyetlerine başvurarak, ödedikleri miktarı talep edebilirler. Herhangi bir belge sunmalarına da gerek yoktur. Bu konuda Tüketici Hakem Heyeti, bankadan bilgi isteyecektir."

Şahin, bu çerçevede tüm ekspertiz ücretlerinin geriye dönük 10 yıl içinde tamamen ödenmesi gerektiğini ifade ederek, bu konudaki başvurularında tüketicilere destek vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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