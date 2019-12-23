MHP'li Başkana saldırı, ağır yaralandı
Motosikletli saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor
|23 Aralık 2019 11:22
|Yazdır
MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku, İzmir'in Buca ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde 35 AHN 123 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan İsmail Taşoku, kimliği henüz belirlenemeyen motosikletlinin silahlı saldırısına uğradı.
Motosikletli saldırgan, suç aleti tabancayı atarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Taşoku'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan polisin saldırganı yakalamak için çalışmaları sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'İHA teknolojisinde dünyanın ilk 4 ülkesinden birisiyiz'
23 Aralık 2019 13:43
|Bakan Soylu: İşkence iddiaları yalandır ve iftiradır
23 Aralık 2019 13:34
|Erdoğan, yerli otomobille Osmangazi'den geçecek
23 Aralık 2019 13:16
|Davutoğlu ve Babacan'dan sonra bir eski bakan daha parti kuruyor
23 Aralık 2019 13:14
|'İBB, Kanal İstanbul protokolünden çekilecek'
23 Aralık 2019 12:50
|Sinan Aygün: 28 dk sonra dilekçeyi geri çektiler
23 Aralık 2019 10:17
|Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün hakkında suç duyurusu
23 Aralık 2019 10:12
|Yıldırım'dan KYK borcu sorusuna cevap... Koltuk elden gitti
23 Aralık 2019 09:40
|Erdoğan: Türkiye göç yükünü tek başına taşımayacak
23 Aralık 2019 07:15
|Binali Yıldırım, Bizim geleneğimizde sömürmek yok
23 Aralık 2019 06:48