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MHP'li Başkana saldırı, ağır yaralandı

Motosikletli saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor
 23 Aralık 2019 11:22
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MHP'li Başkana saldırı, ağır yaralandı

MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku, İzmir'in Buca ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde 35 AHN 123 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan İsmail Taşoku, kimliği henüz belirlenemeyen motosikletlinin silahlı saldırısına uğradı.

Motosikletli saldırgan, suç aleti tabancayı atarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Taşoku'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polisin saldırganı yakalamak için çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı
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