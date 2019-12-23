Öğretmenin ilkyardım bilgisi hayat kurtardı
Yozgat Sorgun Agahefendi ilkokulu sınıf öğretmeni Erdal Demir'in nöbeti esnasında; bir öğrenci teneffüste merdiven çıkarken dengesini kaybederek düşmüş. Bilincini kaybedip bayılmış.
|23 Aralık 2019 11:31
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Yozgat Sorgun Agahefendi ilkokulu sınıf öğretmeni Erdal Demir'in nöbeti esnasında; bir öğrenci teneffüste merdiven çıkarken dengesini kaybederek düşmüş. Bilincini kaybedip bayılmış.
Bu esnada sınıf öğretmeni Demir dili boğazına kaçan öğrenciyi yaptığı müdahale ile hayata döndürdü.
Okul Müdürü Ömer Kahramanoğlu, hayat kurtaran öğretmen için, bir yavrumuzun hayata dönmesine vesile olan öğretmenimize okulum, öğrencilerim ve tüm velilerim adına teşekkür ediyor, tüm öğretmenler adına önünde saygıyla eğiliyorum dedi.
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