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Genelgeye rağmen okullarda çikolata ve cips satılıyor
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Genelgesine rağmen okullarda çikolata ve cips satılıyor
|23 Aralık 2019 11:43
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Milli Eğitim Bakanlığı, 2016 yılında yayımladığı Genelge ile okullarda çikolata ve cips ürünlerinin satışını yasaklamıştı.
Memurlar.net olaral düzenlediğimiz ankette, MEB'in Genelgesi'nin uygulanmadığı görülüyor.
Ankete katılanların yüzde 63'ü okullarda Çikolata ve Cips ürünlerinin satıldığını düşünüyor.
İşte anket sonuçları
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