Kanal İstanbul ÇED raporu halkın görüşüne açıldı
|23 Aralık 2019 11:51
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Kanal İstanbul projesine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca uygun bulunarak kabul edildi.
Rapor, halkın görüş ve önerilerini almak üzere Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda 10 gün süreyle halkın görüşüne açık olacak.
Bakanlık, projeyle ilgili karar alma sürecinde bu görüşleri dikkate alacak. O görüşler ışında rapor içeriğinde gerekli eksiklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da Değerlendirme Komisyonu'nun yeniden toplanmasını isteyebilecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kanal İstanbul (Kıyı Yapıları [Yat Limanları, Konteyner Limanları ve Lojistik Merkezler], Denizden Alan Kazanımı, Dip Taraması, Beton Santralleri Dahil) projesi ile ilgili olarak hazırlanan son şekli verilen ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunmuş olup, nihai kabul edilmiştir.
Komisyonun sonuçlandırdığı Çevresel Etki Değerlendirme Raporu halkın görüş ve önerilerini almak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde ve Bakanlıkta on(10) gün görüşe açılır. Bakanlıkça projeyle ilgili karar alma sürecinde bu görüşler de dikkate alınır.
Bakanlık halktan gelen görüşler ışığında rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da İnceleme Değerlendirme Komisyonunun yeniden toplanmasını isteyebilir. Nihai olarak kabul edilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu 10 (on) gün halkın görüşüne açılmış olup, görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na müracaat edebilir."
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