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Osmaniye'de 3 dinamit lokumu ele geçirildi
Osmaniye'de bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu ile 3 dinamit lokumu ele geçirildi
|23 Aralık 2019 11:57
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Osmaniye'de bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu ile 3 dinamit lokumu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat üzerine N.K'nin Kurtuluş Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Evin odunluğunda 20,1 gram sentetik uyuşturucu, 48,7 gram eroin, 193,8 gram esrar, 122 uyuşturucu hap, bir tabanca ve 37 mermi, bir av tüfeği ile 3 dinamit lokumu ele geçirildi.
Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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