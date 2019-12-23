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Kars'ta hayvan otlatma kavgasında av tüfeğiyle vurulan besici öldü
Kars'ın Kağızman ilçesinde hayvan otlatma kavgasında av tüfeğiyle vurulan besici hayatını kaybetti.
|23 Aralık 2019 12:08
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Kars'ın Kağızman ilçesinde hayvan otlatma kavgasında av tüfeğiyle vurulan besici hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Kuloğlu köyünde merada hayvan otlatan besicilerden Selahattin Göngör (60) ile C.D'nin hayvan sürülerinin birbirine karışması nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.D. tarafından av tüfeğiyle ateş edilen Göngör, olay yerinde hayatını kaybetti.
Göngör'ün cesedi, jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Kağızman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri köyde güvenlik tedbiri alırken, C.D'nin de aralarında bulunduğu 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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