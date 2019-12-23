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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 23 Aralık 2019 12:10
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,93305,9340
Avro6,58106,5820
Sterlin7,70607,7440
ANKARA
ABD Doları5,90505,9650
Avro6,54006,6100
Sterlin7,62607,7820
Anadolu Ajansı
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