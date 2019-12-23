Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına iki gözaltı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde sosyal paylaşım sitesinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı
|23 Aralık 2019 12:22
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde sosyal paylaşım sitesinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK lehine paylaşımlarda bulanarak terör propagandası yapanların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Güvenlik güçlerince belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda iki şüpheli yakalandı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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