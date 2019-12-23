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Yerli otomobilin ilk talibi İstanbullu taksiciler

İTEO Başkanı Eyüp Aksu: Yerli otomobilin İstanbul taksileri tarafından kullanılması, aracın dünyadaki tanıtımı için de büyük önem taşıyacaktır. ÖTV teşviğinin devamı hem araç parkını yenilememiz hem de yerli otomobil talebinde hareket kabiliyeti sağlayacaktır"
 23 Aralık 2019 12:21
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Yerli otomobilin ilk talibi İstanbullu taksiciler

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, vizyon projesi olarak gördükleri yerli otomobilin İstanbul taksileri tarafından kullanılmasının aracın dünyadaki tanıtımı için büyük önem taşıyacağını kaydetti.

Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmaları bir süredir devam eden yerli otomobil projesine İstanbul taksileri olarak destek vermeye hazır olduklarını belirterek, "Ülkemiz adına bir dönüm noktası oluşturacak yerli otomobile bu anlamda destek olacağımızı şimdiden açıklamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Araç parkında Türkiye'de üretimi olan marka ve modellerin ağırlıkta olmasına dikkat ettiklerini dile getiren Aksu, ekonomide söz sahibi olmanın temel yolunun global markalara sahip olmaktan geçtiğini, bu markaların oluşmasında yerli talebin hayati önem taşıdığını kaydetti.

Bu anlamda sona eren ÖTV teşviğinin tekrar devreye alınmasının filo büyüklüğünde araç alımı için taksicilere kolaylık sağlayacağına işaret eden Aksu, "ÖTV teşviğinin devamı hem araç parkını yenileyip müşterilerimize daha kaliteli hizmet vermemizde hem de yerli otomobil talebinde hareket kabiliyeti sağlayacaktır." dedi.

Aksu, gerekli şartların oluşması durumunda, İstanbul'daki taksi filosunun yerli otomobille yenilenmesinin mümkün olabileceğini aktararak, "Yerli otomobil projesi son yıllarda Türkiye'nin imza attığı sayısız mega projeden bir tanesi. Ekonomimizin daha da güçlenmesi, Türk sanayisinin ve otomotivinin bağımsızlığının perçinlenmesi adına bir vizyon projesi olarak gördüğümüz yerli otomobilin İstanbul taksileri tarafından kullanılması, söz konusu aracın dünyadaki tanıtımı için de büyük önem taşıyacaktır. " değerlendirmesini yaptı.

İstanbul taksileri olarak yüksek sezonda günde 80 bin turist taşıdıklarını belirten Aksu, Türkiye'yi ziyaret eden yabancı misafirlere bu araçlarla en iyi şekilde hizmet verip hem ülke hem de yerli otomobilin tanıtımını en iyi şekilde icra edeceklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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