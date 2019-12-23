'İBB, Kanal İstanbul protokolünden çekilecek'
İmamoğlu, İBB'nin Kanal İstanbul protokolünden çekileceğini de söyledi.
|23 Aralık 2019 12:50
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar'da faytonların kalkacağını, ulaşımın yaz aylarından itibaren elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacağını açıkladı.
İmamoğlu, ''Faytoncularla görüşülüyor. Yaz aylarından itibaren ulaşım elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacak. Fayton kalkıyor. Adalıların talebi üzerine 35 tane turistik ve simgesel fayton hizmeti için görüşme sürüyor'' diye konuştu.
''İBB, KANAL İSTANBUL PROTOKOLÜNDEN ÇEKİLİYOR''
İmamoğlu, İBB'nin Kanal İstanbul protokolünden çekileceğini de söyledi.
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