Meteorolojiden Doğu Akdeniz için yağış uyarısı
Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta çarşamba öğle saatlerine kadar sürecek kuvvetli yağış bekleniyor
|23 Aralık 2019 12:59
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Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta çarşamba öğle saatlerine kadar sürecek kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Akdeniz'de beklenen yağışlar, yarın sabah saatlerinde başlayacak.
Yağışların çarşamba öğle saatlerine kadar Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde ise çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Kahramanmaraş ve Adana'nın kuzeyinde yer alan, rakımı 1000 metrenin üzerindeki yerlerde ise yoğun kar yağışı meydana geleceği öngörülüyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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