Bakan Soylu: İşkence iddiaları yalandır ve iftiradır		 
Ev tekstilinde şıklık, %60'a varan indirim		 
'İBB, Kanal İstanbul protokolünden çekilecek'		 
Kanal İstanbul ÇED raporu halkın görüşüne açıldı		 
YSK'da 6 üye için seçim yapılacak		 
Çekirgeyi hızlıca avlayan örümcek Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (23-29) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ceren'in katilinin duruşması ertelendi

Ordu'da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i (20) evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklayarak öldüren, yakalandıktan sonra tutuklanan Özgür Arduç'un 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan yargılandığı dava, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığını tespit edilmesi için 20 Ocak 2020'ye ertelendi
 23 Aralık 2019 13:24
Yazdır
Ceren'in katilinin duruşması ertelendi

Ordu'da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i (20) evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklayarak öldüren, yakalandıktan sonra tutuklanan Özgür Arduç'un 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan yargılandığı dava, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığını tespit edilmesi için 20 Ocak 2020'ye ertelendi.

Van yüksek güvenlikli cezaevinde tutuklu bulunan Özgür Arduç, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlayan duruşmaya Ceren'in ailesiyle karşılaştırılmaması ve güvenlik gerekçeleriyle SEGBİS üzerinden katıldı. Duruşmada Ceren Özdemir'in ailesini Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz ve vekaletnameye dayalı yetki belgesiyle 20'yi aşkın Baro, onlarca avukat temsil etti. Arduç için ise Ordu Barosundan zorunlu müdafilik kapsamında bir CMK avukatı da görevlendirildi.

Duruşmada sanık Özgür Arduç, Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, anne Güfer Özdemir, abla Gizem Özdemir, Ceren ailesinin avukatı Ordu Baro Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz ve davaya müdahil avukatların ifadeleri alındı.

İlk ifadelerinin alınmasının ardından duruşmaya 5 dakika ara verildi. Verilen aranın ardından tanık ifadelerine geçildi.

Tanık Suat Beyazıt ve tanık Hatice Beyazıt, olaydan sonra duvardan atlayıp kaçan şahsı gördüklerini, ancak olayı anlamadıklarını, daha sonra öğrenince müdahil olduklarını belirtti.

Av bayii işletmecisi Rafet Yeşilyurt, sanığın iş yerine gelerek zıpkın sorduğunu, daha sonra alacağını belirterek gittiğini ifade etti. Tanık Uğur Özer ve veteriner hekim Melek Albayrak, sanığın iş yerine eter almak için geldiğini kaydetti.

Sanık Özgür Arduç, tanık ifadelerini doğrulayarak, "Evet eter istedim, zıpkın sordum. Amacım hayvan ve insan öldürmekti. Akli dengem yerinde olsa bunları düşünmezdim" dedi.

Ceren Özdemir'in babası söz alarak, "Sanığın akli dengesi yerindedir" derken anne Güfer Özdemir, "Sanık gayet dikkatli konuşuyor akıl sağlığı yerindedir" ifadesini kullandı.

Savcı tanıkların dinlenmesinin ardından, önceki savunmalarını inkar eden sanığın akıl sağlığının tespiti için adli tıp kurumuna sevk edilmesini ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Duruşmaya 5 dakika ara veren mahkeme başkanı verilen aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme Özgür Arduç'un akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için adli tıpa sevk edilmesine karar vererek duruşmayı 20 Ocak 2020 tarihi saat 10.30'a erteledi.

Ceren'in katilinin mahkemede ilk sözleri
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Muhtar ve oğluna kaçak içki baskını
23 Aralık 2019 12:46		 Suudi Arabistan'da, Kaçıkçı cinayetinde 5 idam kararı
23 Aralık 2019 12:41
Lodos sebebiyle deniz ulaşımında seferler iptal
23 Aralık 2019 12:25		 Kars'ta hayvan otlatma kavgasında av tüfeğiyle vurulan besici öldü
23 Aralık 2019 12:08
Osmaniye'de 3 dinamit lokumu ele geçirildi
23 Aralık 2019 11:57		 Ceren'in katilinin mahkemede ilk sözleri
23 Aralık 2019 11:34
İki aracın çarpıp kaçtığı yaya hayatını kaybetti
23 Aralık 2019 10:50		 Askerliğinin bitmesini istemeyen er intihar girişiminde bulundu
23 Aralık 2019 10:47
Battaniyeye sarılı ceset bulunmasıyla ilgili iki şüpheli tutuklandı
23 Aralık 2019 10:04		 Ceren'in katili Özgür Arduç hakim karşısına çıkıyor
23 Aralık 2019 09:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:49 - TÜSİAD, SD2 2019 dönemi başarı hikayeleri açıklandı13:43 - 'İHA teknolojisinde dünyanın ilk 4 ülkesinden birisiyiz'13:39 - AK Parti'li vekile suikast planlayan 6 teröriste müebbet13:36 - Şırnak'ta terör operasyonunda 1 tutuklama13:34 - Bakan Soylu: İşkence iddiaları yalandır ve iftiradır13:28 - Malkoç: Aldığımız şikayetten daha fazla karar verdik13:24 - Ceren'in katilinin duruşması ertelendi13:16 - Erdoğan, yerli otomobille Osmangazi'den geçecek13:14 - Davutoğlu ve Babacan'dan sonra bir eski bakan daha parti kuruyor13:09 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
13:04 - TBMM'deki terör eylemi girişimi davasında CHP'li Tanal tanık olarak dinlenecek12:59 - Meteorolojiden Doğu Akdeniz için yağış uyarısı12:50 - 'İBB, Kanal İstanbul protokolünden çekilecek'12:49 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:46 - Muhtar ve oğluna kaçak içki baskını12:41 - Suudi Arabistan'da, Kaçıkçı cinayetinde 5 idam kararı12:38 - Uludağ kara hasret kaldı12:34 - Turnikeli eğitimle devamsızlık azaldı, okul güvenliği arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezalarına zam oranı belli oldu
Yeni zamla birlikte MTV'de kim ne kadar ödeyecek?
Yıldırım'dan KYK borcu sorusuna cevap... Koltuk elden gitti
Sinan Aygün: 28 dk sonra dilekçeyi geri çektiler
Motorlu Taşıtlar Vergisinde yeniden değerleme oranı belli oldu
Balyoz'a dahil edilen general: Libya için gerekirse savaşılır
2020 ehliyet, pasaport, motorlu taşıt vergi artış oranı belli oldu
Ceren'in katilinin mahkemede ilk sözleri
Askerliğinin bitmesini istemeyen er intihar girişiminde bulundu
Anne ve babalar aslında suç işliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
her hastalığı üşütmeye bağlamak 1
marriage story 1
topalak 2
kaçak elektrik kullanımının yüzde 86 olması 1
supporters 2
ayrılmaz üçlü 3
gözlemlerime dayanarak 1
görülen lüzum üzerine 1
21.12.2019 göztepe vs galatasaray macı 6
yaban mersini 1
SON İLANLAR
Siirt Şirvan SYDV Personel Alım İlanı
Eskişehir Mahmudiye SYDV Personel Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 35 İşçi Alacak
Ahmet Yesevi Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı
Sahil Güvenlik Onarım Destek Kom. 40 İşçi Alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TİGEM 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam