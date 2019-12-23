Şırnak'ta terör operasyonunda 1 tutuklama
Şırnak'ta terör örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı
|23 Aralık 2019 13:36
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Şırnak'ta terör örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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