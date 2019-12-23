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Şırnak'ta terör operasyonunda 1 tutuklama

Şırnak'ta terör örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı
 23 Aralık 2019 13:36
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Şırnak'ta terör operasyonunda 1 tutuklama

Şırnak'ta terör örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı
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