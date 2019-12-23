AK Parti'li vekile suikast planlayan 6 teröriste müebbet
|23 Aralık 2019 13:39
|Yazdır
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a suikast hazırlığındayken yakalanan 6 terörist, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a suikast hazırlığındayken 19 Ekim 2018 tarihinde polis ve jandarmanın ortak çalışması sonucu yakalanan Ş.A., M.H.A., M.K.A., Ö.A., F.A. ile K.A.'nın yargılanmasına devam edildi. Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıkların tamamı katıldı. Duruşmada savunma yapan sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.
Savcı, zanlıların yakalandığı evde yapılan aramada çok sayıda silah ve patlayıcı bulunduğunu, sanıkların 2012 yılında yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 polisin yaralanması ve 2015 yılında 1 kişinin öldürülmesi olaylarına da karıştıklarını söyleyerek cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti, 6 sanığa 'Kasten adam öldürme', 'Kamu görevlisine karşı kasten adam öldürmeye teşebbüs' ile 'Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 'Ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet', 'Suç delillerini gizlemek' ve 'Patlayıcı madde bulundurma' suçlarından toplamda 175 yıl hapis ile 250 bin lira para cezası verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Şırnak'ta terör operasyonunda 1 tutuklama
23 Aralık 2019 13:36
|TBMM'deki terör eylemi girişimi davasında CHP'li Tanal tanık olarak dinlenecek
23 Aralık 2019 13:04
|Üst geçidi kullanmadı, canından oldu
23 Aralık 2019 12:28
|Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına iki gözaltı
23 Aralık 2019 12:22
|Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası
23 Aralık 2019 11:28
|İzmir FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 67 şüpheli adliyede
23 Aralık 2019 10:03
|Ünlü pastanecıye FETÖ'den hapis cezası
23 Aralık 2019 09:44
|Terör örgütünden kaçışlar sürüyor
22 Aralık 2019 19:17
|FETÖ ile ilk irtibatını 'menfez paşası' sağlamış
22 Aralık 2019 12:02
|Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı
22 Aralık 2019 10:52