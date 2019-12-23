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TÜSİAD, SD2 2019 dönemi başarı hikayeleri açıklandı

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski: Politika ve eylemlerimizde bütüncül ve tamamlayıcı olmalıyız. Sanayimizin küresel rekabet gücünü artırması için bu ekosistemi ivedilikle tesis etmeliyiz
 23 Aralık 2019 13:49
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TÜSİAD, SD2 2019 dönemi başarı hikayeleri açıklandı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Sanayide Dijital Dönüşüm (SD2) Programı kapsamında, bu sene üretilen 17 dijital çözüm dosyası tanıtıldı.

Türkiye'de "Sanayide Dijital Dönüşüm" teması ile oluşturulan "ilk" kapsamlı program olan TÜSİAD SD2 Programı'nın 2019 Başarı Hikayeleri Töreni, TÜSİAD ve etkinlik sponsoru Microsoft Türkiye'nin ev sahipliğinde Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü'nde düzenlendi.

Toplantının açılışında konuşan TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, sanayide dijital dönüşümde herkesin rolünün bulunduğunu belirterek, sanayinin değer zincirinin tamamında verimliliği artıracak yatırımlardan vazgeçilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bunun ancak; ana ve yardımcı sanayinin, teknoloji üreticilerinin, kamu ve akademinin sinerji içinde hareket etmesi ile mümkün olacağını aktaran Kaslowski, "Politika ve eylemlerimizde bütüncül ve tamamlayıcı olmalıyız. Sanayimizin küresel rekabet gücünü artırması için bu ekosistemi ivedilikle tesis etmeliyiz." diye konuştu.

Kaslowski, dijital dönüşümüne ivme katmak isteyen teknoloji kullanıcısı kurumsal firmaları, TÜSİAD SD2 programının 2020 dönemine katılmaya ve tedarikçilerle çözüm geliştirmeye davet etti.

- "Ülkemizde dijital dönüşüm konusunda farkındalık yüksek"

TÜSİAD Başkan Yardımcısı ve Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Lideri Bahadır Balkır da dijital dönüşüm farkındalığına dikkati çekerek, "Çalışmalarımızı kümülatif olarak planladık ve hep bir sonrakini bir öncekinin üstüne koyarak ilerledik. Gördük ki ülkemizde dijital dönüşüm konusunda farkındalık yüksek." ifadelerini kullandı.

Balkır, herkesin konunun öneminin farkında olduğuna işaret ederek, dijital teknolojileri üretim sistemlerine entegre etme konusunda ise henüz yolun başında olunduğunu kaydetti.

TÜSİAD SD2 Görev Gücü Başkanı Perihan İnci ise programın ilk iki senesinde yürütülen çalışmaları ve programa başvuran teknoloji tedarikçisi profilini katılımcılarla paylaştı.

Dijital dönüşümde arayışı olan teknoloji kullanıcısı şirketlere doğru çözüm ortağını bulma ve birlikte çalışma imkanı sunduklarını belirten İnci, TÜSİAD SD2'nin iki senede, web platformundaki takipçi ve tedarikçilerden oluşan 2 bin 881 kuruluş ağına ulaştığını vurguladı.

İnci, "Özellikle çalışan sayısı ve cirosu itibarıyla daha küçük tedarikçilerden yoğun başvuru alıyoruz. Böylelikle, TÜSİAD SD2 ile yerel teknoloji üretim ağındaki tedarikçi KOBİ'lerin kurumsal firmalara ürünlerini anlatmasına destek oluyoruz." bilgisini verdi.

- TÜSİAD SD2 2019 Dönemi Başarı Hikayeleri Plaket Kategorileri

Törendeki konuşmaların ardından; 2019 döneminde üretilen ve bağımsız bir juri tarafından değerlendirilerek belirlenen 17 çözüm dosyasına plaketleri verildi.

Ayrıca, TÜSİAD SD2 Programı'nın 2019 dönemi altın sponsoru Vodafone Business tarafından dijital çözüm yaklaşımı doğrultusunda seçtikleri çözüm dosyasına plaket verildi.

TÜSİAD SD2 2019 Dönemi Başarı Hikayeleri Plaket Kategorileri şöyle:

"Ticarileşme Potansiyeli: Kastamonu Entegre-Büyütech ve Enerjisa-T4E. Katma Değer: Ford Otosan-Simtera ve Umur Basım-Obase. Kurumsal Sürdürülebilirlik: Securitas-PoiLabs ve Migros-Ai Labs. Ulusal Rekabetçilik: Norm Cıvata-Alp Mühendislik ve Nobel-Simsoft. Yaygınlaşma Potansiyeli: Çimsa-Mobirob ve TFI Fasdat-Tubu. Teknolojinin Sürdürülebilirliği: Brisa-Golive ve Assanhanil-Armolis & Kesit. Uluslararası Rekabetçilik: Tofaş-B2Metric Ai ve Organik Kimya-HKSM. Sektörel Dönüşüm Potansiyeli: Ekoten-Eliar, Ditaş-Konzek ve Bayer-Pedudi. Vodafone Kategorisi: TFI Fasdat-Tubu."

Verilen bilgiye göre, 2020 yılında TÜSİAD SD2 Programı'nın üçüncüsü gerçekleştirilecek.
Anadolu Ajansı
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