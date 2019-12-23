OHAL Komisyonu, 25 Ekim'den bu yana kaç dosya inceledi?
|23 Aralık 2019 14:06
|Yazdır
OHAL Komisyonu, incelediği dosyalara ilişkin olarak son istatistikleri 25 Ekim 2019 tarihinde açıklamıştı. Kurul 25 Ekim'den bu yana yeni bir açıklama yapmadı.
25 Ekim'de yapılan açıklamada şunlar belirtilmişti:
"25/10/2019 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 126.200'dür.
Komisyon tarafından verilen karar sayısı (92.000) dikkate alındığında,
incelemesi devam eden başvuru sayısı 34.200'dür.
22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından, 25/10/2019 tarihi itibariyle verilen karar sayısı (8.100 kabul, 83.900 ret olmak üzere) toplam 92.000'dir. Kabul kararlarından 33'ü kapatılan (dernek, vakıf, televizyon kanalı) kuruluşların açılmasına ilişkindir."
CHP Milletvekili Yıldırım Kaya, 16 Aralık'ta OHAL Komisyonunu ziyaret etmiştir. Kaya'nın yaptığı açıklamada yer alan sayısal bilgiler ise şu şekildedir:
"Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'na 16 Aralık 2019 Pazartesi
günü gerçekleştirdiğimiz ziyarette yetkililerin tarafımıza verdiği bilgi ve
izlenimlerimiz:
OHAL Komisyonunda bugüne kadar gerçekleşen toplam işlem sayısı; 125 bin 678'i kamudan ihraç olmak üzere, 131 bin 922'dir. Toplam başvuru sayısı 126 bin 200, bugüne kadar incelenerek karara bağlanan dosya sayısı ise 97 bindir. Kararların 9 bin 200'ü kabul, 87 bin 800'ü ise red olarak gerçekleşmiştir. Başvuruların yaklaşık yüzde 77'si hakkında karar verilmiş, 29 bin 200 dosyanın incelenmesi ise devam etmektedir."
DEĞERLENDİRME
CHP Milletvekili Yıldırım Kaya'nın verdiği rakamların doğru olmasında, OHAL Komisyonunun 25 Ekim'den 16 Aralık tarihine kadar, 50 günlük sürede, incelediği toplam dosya sayısı 5.100'dür.
OHAL Komisyonu 2018 yılında çok daha hızlı kararlar almaktaydı. Basında yer alan bilgilere göre kurul haftalık 1200 dosyayı karara bağlamaktaydı.
Bu son veriler, OHAL Komisyonunun, en zor dosyaların görüşülmesini en sona bıraktığı ve dosya incelemesinin de bu nedenle daha yavaş yapılabildiğini göstermektedir.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Genelgeye rağmen okullarda çikolata ve cips satılıyor
23 Aralık 2019 11:43
|İdare mahkemesi, güvenlik soruşturmasında, AYM kararını uyguladı
20 Aralık 2019 19:01
|YLSY bursiyerleri faiz affı ve ödeme süresi istiyor
20 Aralık 2019 11:40
|Güvenlik soruşturması teklifinde 'suçun şahsiliği ilkesi' dikkate alındı mı?
20 Aralık 2019 09:35
|Paranit Baş Biti Kovucu Şampuan
20 Aralık 2019 00:47
|Yavaş ve İmamoğlu, hak yememek için, iki bakanı örnek almalı!
18 Aralık 2019 17:20
|'Güvenlik soruşturması yapmadan göreve başlatın' diyen ilk resmi yazı
18 Aralık 2019 15:54
|Yargı süreci devam eden güvenlik soruşturması davaları ne olacak?
18 Aralık 2019 10:04
|Ankara Büyükşehir'in görevde yükselme sözlü sınavında, torpilini bulan yüksek puan aldı, bulamayanlar elendi
18 Aralık 2019 00:04
|Yılın sonunda, yüzlerce belediye sözleşmeli personelinin sözleşmesi uzatılmayacak
15 Aralık 2019 00:04