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OHAL Komisyonu, 25 Ekim'den bu yana kaç dosya inceledi?

CHP Milletvekili Yıldırım Kaya, 16 Aralık'ta OHAL Komisyonunu ziyaret ettiklerini belirtip bazı sayısal bilgiler açıkladı.
 23 Aralık 2019 14:06
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OHAL Komisyonu, 25 Ekim'den bu yana kaç dosya inceledi?

OHAL Komisyonu, incelediği dosyalara ilişkin olarak son istatistikleri 25 Ekim 2019 tarihinde açıklamıştı. Kurul 25 Ekim'den bu yana yeni bir açıklama yapmadı.

25 Ekim'de yapılan açıklamada şunlar belirtilmişti:

"25/10/2019 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 126.200'dür. Komisyon tarafından verilen karar sayısı (92.000) dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 34.200'dür.
22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından, 25/10/2019 tarihi itibariyle verilen karar sayısı (8.100 kabul, 83.900 ret olmak üzere) toplam 92.000'dir. Kabul kararlarından 33'ü kapatılan (dernek, vakıf, televizyon kanalı) kuruluşların açılmasına ilişkindir."

CHP Milletvekili Yıldırım Kaya, 16 Aralık'ta OHAL Komisyonunu ziyaret etmiştir. Kaya'nın yaptığı açıklamada yer alan sayısal bilgiler ise şu şekildedir:

"Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'na 16 Aralık 2019 Pazartesi günü gerçekleştirdiğimiz ziyarette yetkililerin tarafımıza verdiği bilgi ve izlenimlerimiz:
OHAL Komisyonunda bugüne kadar gerçekleşen toplam işlem sayısı; 125 bin 678'i kamudan ihraç olmak üzere, 131 bin 922'dir. Toplam başvuru sayısı 126 bin 200, bugüne kadar incelenerek karara bağlanan dosya sayısı ise 97 bindir. Kararların 9 bin 200'ü kabul, 87 bin 800'ü ise red olarak gerçekleşmiştir. Başvuruların yaklaşık yüzde 77'si hakkında karar verilmiş, 29 bin 200 dosyanın incelenmesi ise devam etmektedir."

DEĞERLENDİRME

CHP Milletvekili Yıldırım Kaya'nın verdiği rakamların doğru olmasında, OHAL Komisyonunun 25 Ekim'den 16 Aralık tarihine kadar, 50 günlük sürede, incelediği toplam dosya sayısı 5.100'dür.

OHAL Komisyonu 2018 yılında çok daha hızlı kararlar almaktaydı. Basında yer alan bilgilere göre kurul haftalık 1200 dosyayı karara bağlamaktaydı.

Bu son veriler, OHAL Komisyonunun, en zor dosyaların görüşülmesini en sona bıraktığı ve dosya incelemesinin de bu nedenle daha yavaş yapılabildiğini göstermektedir.

Memurlar.Net - Özel

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