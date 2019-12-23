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Abant'ta ruam şüphesi olan atların sahiplerine de test yapıldı

Bolu'nun turizm merkezi olan Abant Tabiat Parkı'nda bulunan 8 atta çıkan ruam hastalığı şüphesi nedeniyle, atların sahipleri de sağlık kontrolünden geçti.
 23 Aralık 2019 14:12
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Abant'ta ruam şüphesi olan atların sahiplerine de test yapıldı

Bolu'nun turizm merkezi olan Abant Tabiat Parkı'nda bulunan 8 atta çıkan ruam hastalığı şüphesi nedeniyle, atların sahipleri de sağlık kontrolünden geçti.

Bolu'nun en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Abant Tabiat Parkı'nda gezi ve bireysel amaçlı kullanılan 83 attan geçtiğimiz günlerde numune alındı. Alınan numunelerin ardından atların arasından 8 tanesi ruam hastalığı tehlikesi şüphesiyle karantinaya alınarak kan örnekleri incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi.

Hastalığın insanlara bulaşması nedeniyle ruam şüphesi olan 8 atın sahibi, sağlık kontrolünden geçirilmek için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne çağırıldı. Hastanede 8 kişiden alınan kan örneklerinde enfeksiyon değerlerine bakıldı. Yapılan incelemelerde at sahilerinde herhangi bir enfeksiyon bulgusuna rastlanmadı.

Ayrıca, ruam hastalığı nedeniyle karantinada bulunan at sahiplerinin 1 ay boyunca gözetim altında olacağı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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