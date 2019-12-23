Sessiz katile uykuda yakalanmayın
|23 Aralık 2019 14:18
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Bursa'da lodosla birlikte karbonmonoksit zehirlenmesi vak'alarına karşı vatandaşları uyaran İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, vatandaşların mutlaka menfez giriş çıkışlarını kontrol ettirmesi gerektiğini söyledi.
Karbonmonoksit zehirlenmelerinin her yıl onlarca insanın ölümüne, kalıcı hasarlara ve sakatlıklara sebebiyet verdiğinin altını çizen Kaşıkcı, "Halk arasında sessiz katil olarak da bilinen, rengi ve kokusu bulunmayan karbonmonoksit gazının yüksek seviyede alınması birkaç dakika içinde ölüme sebep olmaktadır. Bu yüzden İnsanlar zehirlendiğinin farkına bile varmadan bir daha uyanamayacakları bir uykuya dalmaktadırlar" dedi.
Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alınacak tedbirlerin basit fakat hayati derecede önemli olduğunu belirten Kaşıkcı, "Lodoslu havalarda sıcaklık enverziyonu dediğimiz hava olayı sebebiyle yükseklik arttıkça sıcaklık da azalması gerekirken artar. Bu durumda çökme eğilimi gösteren sıcak hava bacaların üzerinde tıkaç etkisi gösterir. Karbonmonoksit gazı bacadan atılamaz ve eve dolar. Tedbir olarak, kesinlikle lodoslu havalarda soba ve kombilerin yakılmaması gerekmektedir. Isıtıcıların bulunduğu kapalı mekanlardaki menfezler, ortama oksijen girmesini sağlayarak karbonmonoksit oluşumunu engeller. Hanelerde yapılan araştırmalar, evlerin çoğunda menfezlerin gazete veya naylonla kapatıldığını gösteriyor. Bu durum, ölüme davetiye çıkarmaktadır" şeklinde konuştu.
Ayrıca, bacaların her yıl düzenli temizliği sağlanması gerektiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Kaşıkcı, baca ve doğalgaz tesisatlarında aşınma, yerinden oynama, tadilat gibi sebeplerle kaçak olmadığından emin olunması ve yetkisiz kişilere müdahale ettirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
112'ye arayın
Belirtileri zor fark edilen, fark edilmesi ile ölüm arasında çok az zaman olduğunu özellikle belirten Uzm. Dr. Kaşıkcı, sözlerine şu şekilde sürdürdü:
"Karbonmonksit zehirlenmesi belirtileri, aniden gelişen grip gibidir. Aniden başlayan baş ağrısı, halsizlik, burun akıntısı, hapşırık gibi belirtiler varsa karbonmonoksit zehirlenmesinden şüphe edilip, derhal açık havaya çıkılmalı, ortam havalandırılmalı ve 112'ye haber verilmelidir. Bir odada zehirlenme olmuşsa, diğer odalar, hatta apartmandaki aynı hava boşluğuna açılan bütün daireler tehlike altındadır. Bazen zehirlenme belirtileri saatler sonra da başlayabilir. Bu sebeple zehirlenmenin olduğu yerde bulunan kişiler, o an zehirlenme belirtileri olmasa da gözetim altında bulunmalıdır."
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