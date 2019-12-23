Kadın komşularının tuvaletine kamera yerleştiren doktor, emekliliğini istedi		 
GENAR'dan dikkat çeken Cem Uzan tespiti		 
CHP'den rüşvet iddialarına yanıt		 
Türkiye'nin yerli otomobilinden ilk ayrıntı		 
Öğretmenlerin alan değişikliği başvuruları alınıyor		 
Yılanlar bakın nasıl hareket ediyor? Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (23-29) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün sözde 'Genel Müdürü'ne 10 yıl hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ankara'daki kadın hakim-savcı evlerinden sorumlu sözde "genel müdürü" olduğu belirtilen Nihal S.'na "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi
 23 Aralık 2019 14:20
Yazdır
FETÖ'nün sözde 'Genel Müdürü'ne 10 yıl hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ankara'daki kadın hakim-savcı evlerinden sorumlu sözde "genel müdürü" olduğu belirtilen Nihal S.'na "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada tutuklu sanık S.nun savunması alındı. 2002'de tarih bölümünden mezun olduğunu, mezun olmasının ardından 2 yıl iş aradığını ancak bulamadığını belirten S., 2004 yılında Bursa'da örgüte ait bir dershaneden aranması üzerine orada öğretmen olarak göreve başladığını söyledi. 2014 yılında işten ayrıldığını ifade eden S., "2016 yılı hain darbe girişimi neticesinde bu yapının gerçek yüzünü görenlerdenim. Dini duygularımın sömürüldüğüne kanaat getirdim, büyük bir utanç duydum büyük bir üzüntü duydum" dedi.

İddianamede kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen sanık S., "Tanıkların beyanlarıyla oluşturulan bir iddia hakim-savcı evlerinden sorumlu olmam. Bu konuda hakkımda tanıklık yapanların ifadelerini okudum. Tanıklar, kendilerini kurtarmak için polis baskısı ve yönlendirmesiyle ifade vermişlerdir. Doğruyu kesinlikle söylememektedirler" iddialarında bulundu.

"Öğrencilerin illerden getirilmesi işini yapıyorduk"

Mahkemede tanık olarak dinlenen Neslihan Ş., sanık S. ile 2013-2014 yılları arasında hakim-savcı evlerinde birlikte çalıştıklarını söyledi. Hukuk öğrencilerinin söz konusu evlere yerleştirilmesi aşamasında çalıştıklarını belirten tanık, "Nihal S., evlere öğrenci yerleştiren abla olarak görev yapıyordu. Belirli periyotlarla bir araya geliyorduk, sürekli görüşmüyorduk. Biz sadece öğrencilerin illerden getirilmesi işini yapıyorduk. Sanığın kendisine 'Naile abla' diye hitap ediyorduk" diye konuştu.

"Genel müdür basamağında bulunuyordu

Tanık Havva A. ise, "Sanıkla 2014 yılı Temmuz, Ağustos ayları itibariyle Ankara'da tanıştım. Naile olarak tanıdığım sanıkla ByLock üzerinden yazışıyorduk. Yüz yüze görüşme fırsatımız çok olmuyordu. Kendisi genel müdür konumundaydı. Sınav evinde kalan öğrencilerin çalışma tablosu, öğrenci yerleştirilmesi, kimin gelip kimin gideceği gibi konularda o yapılacakları söylerdi, biz de uygulardık. Örgütün basamak tablosunda en altta öğrenciler, onun üstünde ser abla, onun üstünde müdür, onun üstünde de genel müdür vardır. Naile genel müdür basamağında bulunuyordu" dedi.

"Ankara'dan büyük ablalar geliyor"

Tanık Kübra P. ise 2015'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu ifade ederek, "Bu sırada örgütün öğrenci evlerinde kalıyordum. Daha sonra hakim-savcı çalışma evlerinde kalmaya başladım. Bizimle Zehra kod isimli biri ilgileniyordu. Zehra, bir gün 'Ankara'dan büyük ablalar geliyor' dedi. Kendisini Naile olarak tanıtan kişi kaldığımız eve ziyaret amaçlı geldi. 1 saat oturup gitti ve bize ihtiyaçları olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

Tanık Nihal S. ise Kocaeli'de üniversite eğitimini gördüğü sırada FETÖ'nün evinde kaldığını belirterek, "2013 yılında mezun oldum. Üniversite sonrasında hakim-savcı çalışma evlerinde kaldım. Kaldığım süreçte de sanığı 'Naile' kod ismiyle tanıyordum. Sanık, o dönemde dini sohbet yapmak için kaldığım eve geliyordu. 1.5 yıl kadar Ankara'da kaldım. Sanık, çalışma evlerinden sorumlu şahıslardan biriydi" şeklinde konuştu.

10 yıl hapis verildi

Mahkeme, yargılama sonucunda sanık S. hakkındaki hükmünü açıkladı. Mahkemenin kararında, sanık S. hakkında her ne kadar "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan dava açılmışsa da yargılama aşamasında sanığın eylemlerinin silahlı terör örgütü üyesi olma suçunu oluşturduğunun anlaşıldığı belirtildi. Bu kapsamda sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'nün sözde 'Burdur imamı'na 13 yıl 9 ay hapis
23 Aralık 2019 16:15		 Hatay merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
23 Aralık 2019 15:58
Eski HSYK üyesi Kaya'nın FETÖ'den 15 yıla kadar hapsi istendi
23 Aralık 2019 15:00		 Kahramanmaraş'ta FETÖ soruşturmalarının yüzde 95'i tamamlandı
23 Aralık 2019 14:22
Mavi kategoride aranan teröristin tutukluluğuna devam
23 Aralık 2019 14:09		 Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı
23 Aralık 2019 14:05
Eski Yargıtay üyesi Vural FETÖ üyeliğinden beraat etti
23 Aralık 2019 14:04		 AK Parti'li vekile suikast planlayan 6 teröriste müebbet
23 Aralık 2019 13:39
Şırnak'ta terör operasyonunda 1 tutuklama
23 Aralık 2019 13:36		 TBMM'deki terör eylemi girişimi davasında CHP'li Tanal tanık olarak dinlenecek
23 Aralık 2019 13:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:46 - Suriyelilerin listeyle vatandaş yapıldığı iddialarına yalanlama16:37 - İzmir'de yağmur altında 'su kuyruğu'16:34 - Kadın komşularının tuvaletine kamera yerleştiren doktor, emekliliğini istedi16:34 - GENAR'dan dikkat çeken Cem Uzan tespiti16:27 - PFDK'dan Gökhan Çıra'ya 5 maç ceza16:24 - Astaldi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hisselerini devrediyor16:18 - Yeşilyurt Apartmanı bölgesindeki kentsel dönüşüm tamamlandı16:15 - FETÖ'nün sözde 'Burdur imamı'na 13 yıl 9 ay hapis16:08 - Ardahan'ın 27 yıllık baro hayali gerçekleşti16:04 - Borsa İstanbul yılın rekorunu kırdı
15:58 - Hatay merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı15:54 - Türkiye'de elektrikli araç sayısı 2030 yılında 2,5 milyona ulaşacak15:45 - CHP'den rüşvet iddialarına yanıt15:41 - Biyolojik ailesini arayan genç kadına 4 aile adayı çıktı15:35 - Kadın doktoru darp eden şüpheliye 3 ayrı suçtan iddianame15:28 - İstanbul Havalimanı 50 milyonuncu yolcusunu ağırladı15:26 - Uzungöl'de kaçak binaların yıkımı devam ediyor15:22 - Cumhuriyet gazetesi davasının gerekçeli kararı açıklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezalarına zam oranı belli oldu
Yeni zamla birlikte MTV'de kim ne kadar ödeyecek?
Akaryakıta zam geliyor... Benzin 7 TL'nin üstüne çıkacak
Yıldırım'dan KYK borcu sorusuna cevap... Koltuk elden gitti
Sinan Aygün: 28 dk sonra dilekçeyi geri çektiler
Balyoz'a dahil edilen general: Libya için gerekirse savaşılır
Motorlu Taşıtlar Vergisinde yeniden değerleme oranı belli oldu
Erdoğan, yerli otomobille Osmangazi'den geçecek
2020 ehliyet, pasaport, motorlu taşıt vergi artış oranı belli oldu
Ceren'in katilinin mahkemede ilk sözleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kaçak elektrik kullanımının yüzde 86 olması 5
asansör müziği 2
her hastalığı üşütmeye bağlamak 1
eşya ile kurulan duygusal bağ 2
tesel-ya 3
istiklal marşının arapça okutulması 1
istanbul kanalı 1
yılın son günü 2
marriage story 1
ahmet haşim çirkinliği 2
SON İLANLAR
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Siirt Şirvan SYDV Personel Alım İlanı
Eskişehir Mahmudiye SYDV Personel Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 35 İşçi Alacak
Ahmet Yesevi Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı
Sahil Güvenlik Onarım Destek Kom. 40 İşçi Alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TİGEM 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam