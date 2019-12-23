Minik öğrenciler ev ortamına dönüştürülen sınıfta eğlenerek öğreniyor

Sakarya'da Söğütlü İlkokulu'nda eğitim gören 3-B sınıfı öğrencileri, öğretmenlerinin ev ortamına dönüştürdüğü sınıfta eğlenerek ders işlemenin mutluluğunu yaşıyor.

Öğrencilerin okula daha çabuk uyum sağlaması için esnek öğrenme ortamı hazırlamak isteyen sınıf öğretmeni Seda Avcı, velilerin de desteğiyle sınıfı konforlu hale getirdi. Adeta evlerine gider gibi okula gelen öğrenciler, sınıflarına ayakkabılarını çıkarıp giriyor. Kendilerine özel hazırlanan dolaplara eşyalarını koyan öğrenciler, bazen yerde uzanıp ders işlerken, bazen de sınıfta kurulan ranzaya çıkıp kitap okuyor. Akvaryumdaki balıkları da besleyen öğrenciler, sınıfta zevkle ders işlemekten memnuniyet duyuyor.

- "Çocuklar burada yerlerde yuvarlanabiliyor"

Söğütlü Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bölükbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3-B sınıfının gerçekten diğer okullarda da büyük zevkle uygulanabilecek güzel bir sınıf olduğunu söyledi.

Öğrencilerin ev ortamında eğitim gördüğünü ifade eden Bölükbaş, "Eski tip sınıflarda eğitimi sadece sırada görmek zorundalar ama burada yerlerde yuvarlanabiliyorlar. Çocuklarımızın müzik kabiliyetini geliştirmelerini, çocuklarımızın ruh dünyasını önemli oranda etkiliyor. Yine sınıfın temizliğini, bakımını tamamen kendileri yapıyor, böylece kişisel bakımlarını ve kişisel becerilerini geliştirmiş oluyorlar. Okuma başarılarını artırıyor. Bu kadar güzelliği bir arada görünce böyle sınıflarımızı inşallah ilçemiz genelinde de artıracağız." diye konuştu.

- "Uygulamanın olumlu sonuçlarını alıyoruz"

Sınıf öğretmeni Seda Avcı da alışılmışın dışında, ev ortamını aratmayan, esnek bir öğrenme ortamı oluşturmak istediklerini belirterek "Çocuklar yerde yuvarlanmaktan, yerde oturmaktan, ayakkabısız rahat bir şekilde sınıfa girmekten çok mutlu oluyor. Bu mutluluk da onların öğrenmelerini ve motivasyonları artırıyor, o yüzden böyle uygulama yaptık ve olumlu sonuçlarını alıyoruz. Okuldan gitmek istemiyorlar, hatta teneffüse bile çıkmıyorlar. Bu ortam, hem öğrenmelerine hem de motivasyonlarına büyük katkı sağladı." dedi.

Velilerden Özlem Önder ise ilk başta tereddüt ettiklerini fakat çocukların heyecanını ve mutluluğunu görünce uygulamayı çok sevdiklerini dile getirdi.

Kendisini ev ortamında gibi hissettiğini anlatan öğrenci Deniz Yarar, "Ayakkabısız girmek benim çok hoşuma gidiyor. Teneffüsten geldikten sonra ayakkabılarımızı dolaba koyuyor, terlikleri giyip içeri giriyoruz. Akıl oyunlarıyla oyun oynayabiliyoruz, sınıftan çıkmak istemiyoruz." dedi.

Öğrencilerden Büşra Gürkan da sınıfa ayakkabıyla girmedikleri için kendisini evde gibi hissettiğini dile getirerek "Çok rahat oluyor, sınıfımıza mikrop girmiyor, o yüzden çok hastalanmıyoruz. Burada halılar da var, oralara oturabiliyoruz." şeklinde konuştu.