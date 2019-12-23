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Kamunun ilk çamurla tedavi ünitesi Nazilli'ye kuruldu

Türkiye'de, 6 üniversite hastanesinin ardından ilk kez bir devlet hastanesine çamur banyosuyla tedavi ünitesi kuruldu. Romatizma, ağrı ve kadın hastalığı şikayeti olanlar, Nazilli Devlet Hastanesi'nde 4 ay önce verilmeye başlayan hizmet sayesinde sağlığına kavuşuyor
 23 Aralık 2019 14:43
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Kamunun ilk çamurla tedavi ünitesi Nazilli'ye kuruldu

Türkiye'de, 6 üniversite hastanesinin ardından ilk kez bir devlet hastanesine çamur banyosuyla tedavi ünitesi kuruldu. Romatizma, ağrı ve kadın hastalığı şikayeti olanlar, Nazilli Devlet Hastanesi'nde 4 ay önce verilmeye başlayan hizmet sayesinde sağlığına kavuşuyor.

Nazilli Devlet Hastanesi'nde 4 ay önce termal mineralli çamur banyosu ünitesi kuruldu. Kamu hastanelerinde bir ilk olan bu hizmet sayesinde bel boyun ağrıları, kalça, sırt ve diz kireçlenmeleri, cilt rahatsızları, akne, egzama ve kadın hastalığı şikayeti olanlar seanslar halinde çamur banyosu yaptırılarak sağlıklarına kavuşuyor.

Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Şafak Çalışkan yaptığı açıklamada, "Hastanemizde 23 yataklı yatan hastalarımıza hizmet veren fizik tedavi servisimiz var. Bunun yanında günde yaklaşık 150 hastaya hizmet veren fizik tedavi ünitemiz var. Arkadaşlarımız bizlere çamur tedavisi ile ilgili bilgi verdiler. Arkadaşlarımızın isteği üzerine bu ünitemizi açarak faaliyete geçirdik. Bu tedavi yönteminin tıpta yeri var. Herhangi bir yan etkisi yok. Çeşitli ağrılarda, romatizmal hastalıklarda ağrılarda, çeşitli eklem ağrılarında faydası olduğu yönünde bilimsel yayınlar var. Arkadaşlarımızın isteği üzerine bu üniteyi hizmete açtık. Faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

Fizik tedavi çamur tedavi teknikeri İbrahim Taşlıcalı da, "Bu elimdeki çamur ile beraber tedavi uygulanıyor. Bu güne kadar gelen ve bize başvuran hastalarımızdan olumlu sonuçlar almaktayız. Hastalarımız sorup bu tedaviye ilgi göstermektedirler" diye konuştu.

Hastalara çamur tedavisi uygulayan Fizik Tedavi Teknikeri Neşe Sevim ise, şöyle konuştu:

"Ben fizik tedavi teknikeriyim. Daha önce Kadıköy, Erenköy, fizik tedavi servisinde çalıştım. Burası kaplıca çamuru ile tedavi uygulayan ilk hastanedir. Orada öğrendiğim bu bölümü ve bilgileri Nazilli Devlet Hastanesine tayin olduktan sonra bu çamur tedavisini burada uygulamak için Başhekim ile görüşüp, bu tedavi yöntemini burada da uygulayabileceğimizi belirttim. Uygun görüldü ve Türkiye genelinde 7'nci hastane olarak bu Peloidoterapi (çamur tedavisi) Ünitesi bölümünü burada açtık. Diğer 6 hastane tıp fakültelerine bağlı olarak açılmıştır. Bizim Nazilli Devlet Hastanesi'nde devlet hastanesi statüsünde açılan bu bölüm Türkiye'de ilk hastanedir. Aydın halkı ve Nazilli ile çevresinde yaşayan hastalarımız için bulunmaz bir nimettir. Çünkü SSK kapsamında bu bölüm ücretlendirildiği için bir fırsattır. Şu anda bu bölüme büyük bir ilgi var. İnşallah Nazilli halkımıza daha iyi sağlık hizmetleri veririz. Bölgemizde bulunan bu tür tüm hastalarımızı hastanemize davet ediyoruz ve bekliyoruz. Bu uygulama yan etkisi olmayan bir uygulamadır. Çeşitli hastalıkların tedavilerinde uygulanmaktadır. Kaplıca çamuru olduğu için, hastalarımıza ücretsiz bir tedavi yöntemi ile Bakanlığımız hastalarımıza sunduğu için halkımız açısından gelip bu sağlık hizmetinden yararlanmalarını istiyoruz. Biz bu kaplıca çamurunu Fethiye Dalyan'da bulunan kaplıca bölgesinden temin ediyoruz. Firmalar sterizazyonunu sağlayıp bize ulaştırıyorlar. Biz de burada hastanemizde hastalarımıza uyguluyoruz. Hastalarımız önce rahatsızlıkları ile ilgili olarak ilgili hekimlerine başvuruyorlar. Hekimlerimiz de rahatsızlıklarına göre uygun görüp bize yönlendiriyorlar. Biz de hekimlerimizin uygun gördükleri bölgeye bu çamur tedavisini uyguluyoruz. 25 dakikalık bir uygulama süresi var. Daha sonra da 10 ve 15 seans şeklinde uyguluyoruz. Bunlar başlangıç seanslarımızdır. Yıllık 30 seansa kadar devlet SGK kapsamında bu şansı halkımıza verdi" dedi.

Hastaneye gelerek çamur tedavisi gören hasta İbrahim Demiray da, "Ben Nazilli Devlet Hastanesine tedavi için gelmiş bir hastayım. Devlet hastanesinde çamur tedavisini duydum boyun ve omuzlarımdaki rahatsızlığımdan dolayı Fizik Tedavi Ünitesine başvurdum. Doktorlarım uygun gördüler. Bu çamur tedavisinin uygulamalarına başladım. Boyun ve omuzlarımda gerçekten de bir rahatlama var. Tüm bu tür hastalara da tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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