Öğretmenlerin alan değişikliği başvuruları alınıyor
Milli Eğitim Bakanlığı, 2019 yılı öğretmenlerin alan değişikliği için başvuruları almaya başladı
|23 Aralık 2019 14:54
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı, 2019 yılı öğretmenlerin alan değişikliği için başvuruları almaya başladı.
2019 Yılı Öğretmenlerin Alan Değişikliği Tercih Başvuruları
Başvuru İçin Tıklayınız
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Minik öğrenciler ev ortamına dönüştürülen sınıfta eğlenerek öğreniyor
23 Aralık 2019 14:39
|Normu etkileyecek seçmeli derslerin belirlenmesi işlemleri başlıyor
23 Aralık 2019 09:39
|Müzeyyen öğretmen, Suriyeli öğrencilere Türkçeyi öğretti
22 Aralık 2019 16:57
|Okuduğu okula öğretmen olarak atandı
22 Aralık 2019 14:27
|Okul müdürü şiir kitabı çıkardı
21 Aralık 2019 17:36
|Silahlı saldırıya uğrayan okul müdürü ağır yaralandı
21 Aralık 2019 17:31
|Ayla öğretmen, ay-yıldızlı formayı tutkuyla giyiyor
21 Aralık 2019 17:21
|Özür beklerken kaçan sürücüye kızıp polise şikayetçi oldu
21 Aralık 2019 16:17
|Öğretmenlerin veli ziyaretleri bir milyona ulaştı
21 Aralık 2019 15:19
|3+1 ile kadroya geçen öğretmenlere nakil hakkı
20 Aralık 2019 22:41