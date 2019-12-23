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İşte Google'ın yeni CEO'sunun maaşı

Google CEO'luğunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde Alphabet CEO'luğuna da getirilen Sundar Pichai'nin maaşı yıllık 2 milyon dolar olarak açıklandı.
 23 Aralık 2019 14:55
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İşte Google'ın yeni CEO'sunun maaşı

ABD basını yeni CEO Pichai'nin çıplak 2 milyon dolar maaşını performans hedefleriyle 50-60 katına kadar çıkarabileceğini yazdı.

Google yani Alphabet'in 2019 Aralık piyasa değeri 900 milyar doların üzerinde. Google bu değeriyle dünyanın en değerli 5 şirketinden biri.

Google CEO'luğunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde Alphabet CEO'luğuna da getirilen Sundar Pichai'ye ayrıca 120 milyon dolar değerinde hisse hibe edilecek.

Pichai, performansına göre yıllık 2 milyon dolar çıplak maaşının üzerine 90 milyon dolara kadar da performans hissesi alabilecek.

Bu ayın başlarında Google kurucu ortakları Larry Page ve Sergey Brin, Alphabet CEO'luğundan ayrılmış ve koltuğu Pichai'ye bırakmışlardı.
NTV
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