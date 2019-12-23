Eski HSYK üyesi Kaya'nın FETÖ'den 15 yıla kadar hapsi istendi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi Ahmet Kaya'nın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya sanık Kaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada Kaya'nın avukatı da hazır bulundu.

Dosyaya gelen belgelerin Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu tarafından okunmasının ardından esas hakkındaki mütalaayı sunmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mutahhar Keleşoğlu'na söz verildi.

Kaya'nın, Türkiye Adalet Akademisi Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğü ile HSYK üyeliği görevlerinde de bulunduğu hatırlatılan mütalaada, sanığın FETÖ hiyerarşisine dahil olduğu belirtildi.

Sanığın şifreli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğu ifade edilen mütalaada, Kaya'nın ByLock kullanıcı şifresini kızının doğum tarihlerinden oluşturduğu bildirildi.

Kaya'nın ByLock listesinde FETÖ üyeliğinden, yöneticiliğinden yargılanan eski HSYK üyelerinin de bulunduğuna işaret edilen mütalaada, örgüt mensuplarının ByLock'tan yaptığı görüşmelerde sanıkla ilgili konuların da değerlendirildiği anlatıldı.

FETÖ'ye ait kapatılan Bank Asya'da sanığın hesabının bulunduğu aktarılan mütalaada, Kaya'nın örgütün tepe yöneticilerinden Önder Aytaç'la irtibatının bulunduğuna işaret edildi.

Mütalaada, sanığın HSYK üyesi olarak görev yaptığı dönemde aralarında Ergenekon ve Balyoz davalarına bakan hakim ve savcıların da bulunduğu kişilerle ilgili "soruşturma izni verilmemesi" yönünde oy kullandığı kaydedildi.

Kaya'nın firari eski savcı Zekeriya Öz ile FETÖ'den yargılanan eski savcı Sadrettin Sarıkaya'yla ilgili de "soruşturma izni verilmemesi" için oy kullandığı vurgulanan mütalaada, sanığın örgüt mensubu hakim ve savcılar lehine hareket ettiğine dikkati çekildi.

- "Sınav sorularını dağıttı"

Mütalaada, sanığın, Türkiye Adalet Akademisinde müdür ve müdür yardımcılığı yaptığı dönemde hakim adaylarının eğitim süresi sonunda girdikleri sınavda çıkacak soruları örgüt üyelerine dağıttığı kaydedildi.

Sanığın örgütün amacı kapsamında yargıyı dizayn etmeye yönelik çalışmalar yaptığı belirtilen mütalaada, Kaya'nın Yargıtay ve Danıştay'a seçilecek örgüt mensuplarının belirlenmesinde de görev aldığı aktarıldı.

Mütalaada, Kaya'nın FETÖ'nün deşifre olmasını engellemeye yönelik çaba gösterdiği vurgulandı.

Sanığın, FETÖ'nün Türkiye Adalet Akademisi ve HSYK yapılanmasında yer aldığı belirtilen mütalaada, Kaya'nın "örgüt üyesi olma" suçunu işlediği sonucuna varıldığı açıklandı.

Örgüt hiyerarşisi içinde "mahrem alan" kapsamında yer alan sanığın eğitim düzeyi, sahip olduğu sosyokültürel birikimi, yaptığı görev nedeniyle edindiği mesleki bilgi ve tecrübeleriyle, örgütteki konumu itibarıyla bu oluşumun bir silahlı terör örgütü olduğunu bilebilecek durumda bulunduğu kaydedilen mütalaada, Kaya hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) kaçınılmaz bir hataya düşen kişinin cezalandırılamayacağını öngören "hata" başlıklı 30'uncu maddesinin uygulanmaması talep edildi.

Esas hakkındaki mütalaada sanık Kaya'nın, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan TCK'nin 314/2 ve terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanığın, örgütte temin ettiği güç ve sadakati ölçüsünde yükselip elde ettiği statüsüne eş değer şekilde Türkiye Adalet Akademisi Müdür ve Müdür Yardımcısı, HSYK üyesi olarak konumlandırılması, FETÖ'nün mahrem yapısı içinde bulunduğu hususları dikkate alınarak, suçun işleniş biçimi, kastın yoğunluğu ve oluşan tehlikenin ağırlığına göre temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi, tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep edildi.

Kaya, esas hakkındaki savunmasını hazırlamak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, Kaya'ya ve avukatına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.